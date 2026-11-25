فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

5 أمور تستحق المتابعة في جائزة قطر الكبرى 2026

كل ما تحتاج إلى معرفته قبل الجولة قبل الأخيرة من موسم 2026

بنجامين فنيل Federico Faturos

منشور: 25-11-2026

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الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

يقترب موسم 2026 من الفورمولا 1 من نهايته، مع إقامة جائزة قطر الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، قبل الجولة الختامية في أبوظبي الأسبوع المقبل.

وحُسم بالفعل لقبَا السائقين والصانعين، بعدما توج كيمي أنتونيللي ومرسيدس بالبطولتين. لكن ذلك لا يعني أن بقية المنافسات فقدت أهميتها، وإليكم خمسة أمور تستحق المتابعة في لوسيل.

ماكس فيرستابن يقترب من حسم المركز الثاني

ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

منذ أن حقق كيمي أنتونيللي خمسة انتصارات متتالية في بداية الموسم، كانت الفورمولا 1 تنتظر تتويجه ليصبح أصغر بطل للعالم في تاريخها. وعندما تحقق ذلك أخيرًا في المكسيك مطلع هذا الشهر، تحول الاهتمام إلى هوية السائق الذي سينهي الموسم في المركز الثاني.

ورغم تأكيد المتنافسين أنهم لا يبالون كثيرًا بهذا المركز، فإن المنافسة عليه كانت تعد بأن تكون مثيرة على أكثر من جبهة. لكن ماكس فيرستابن يبذل قصارى جهده لحرمان البطولة حتى من هذه المنافسة، إذ بات في موقع مثالي لحسم المركز الثاني خلال جائزة قطر الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

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ويصل سائق ريد بُل إلى حلبة لوسيل الدولية بعدما صعد إلى منصة التتويج في آخر 9 سباقات متتالية، محققًا الفوز في 4 من آخر 6 سباقات كبرى. ويتقدم بفارق 37 نقطة على أقرب منافسيه، ومع تبقي 25 نقطة فقط متاحة في أبوظبي بعد جولة قطر، فإن الأفضلية الحسابية والمعنوية تصب بوضوح في مصلحته.

ومن الواضح أن بطل العالم أربع مرات لا يبدي اهتمامًا كبيرًا بإنهاء الموسم في المركز الثاني. وربما يتعرض لنوبة إنفلونزا أخرى عندما يقيم الاتحاد الدولي للسيارات حفل توزيع جوائزه في شنغهاي يوم 12 ديسمبر. ومع ذلك، فإن حسم المركز الثاني سيكون إنجازًا لافتًا، خصوصًا أنه كان يحتل المركز السادس في الترتيب بعد جائزة هولندا الكبرى، متأخرًا بفارق 71 نقطة عن جورج راسل ولويس هاميلتون، اللذين كانا يتقاسمان المركز الثاني حينها.

ومع اقتراب فيرستابن من حسم المركز الثاني، الذي لا يُعد بالضرورة إنجازًا مرغوبًا، قد يتحول الاهتمام قريبًا إلى الصراع على المركز الثالث. إذ لا يفصل سوى 3 نقاط بين راسل وهاميلتون ولاندو نوريس، ما يمنح الثلاثي الكثير للتنافس عليه في قطر قبل المواجهة الختامية في أبوظبي.

بيريللي تفرض حدًا أقصى لفترات استخدام الإطارات مجددًا

طاقم وقفة الصيانة لدى أودي مع إطارات بيريللي

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

أصبح هذا الأمر موضوعًا متكررًا منذ عودة الفورمولا 1 إلى قطر عام 2023، إذ تفرض بيريللي حدًا أقصى لفترة استخدام الإطارات خلال نسخة هذا العام.

وشهدت النسخة الأولى من السباق تحديد الحد الأقصى عند 18 لفة، بسبب كثرة حالات تضرر الإطارات، التي تسببت فيها جزئيًا طبيعة الحواف الجانبية المرتفعة على الحلبة، قبل أن يجري تعديل تصميمها لاحقًا.

لكن حلبة لوسيل لا تزال تضم العديد من المنعطفات متوسطة السرعة التي تفرض أحمالًا كبيرة على الإطارات، وهو ما أدى إلى حدوث حالتي انثقاب في 2024، بعدما دفعت الفرق بتركيبة ميديوم إلى فترات استخدام امتدت حتى 35 لفة.

وبناءً على ذلك، فرضت بيريللي حدًا أقصى بلغ 25 لفة لفترة استخدام الإطارات في العام الماضي، قبل رفعه إلى 27 لفة هذا العام، نظرًا إلى أن سيارات 2026 أبطأ قليلًا.

وقال سيموني بيرّا، كبير مهندسي الفورمولا 1 لدى بيريللي: "رفعنا الحد بمقدار لفتين. وقد أظهرت اختباراتنا الداخلية أن هذا الأمر مقبول، إن صح التعبير، دون وجود أيm مخاطر خاصة".

وأضاف: "لكننا نعلم أن المشكلة في قطر تتمثل في التآكل الموضعي المرتفع جدًا، خصوصًا في الإطارات الأمامية، إذ يمكن الوصول بسهولة إلى نسبة تآكل تبلغ 100% بعد 25 أو 26 لفة في المتوسط".

وتابع: "يؤدي ذلك إلى زيادة الإجهاد الواقع على الإطار، لأن الطبقة الخارجية لم تعد تحمي بنيته الداخلية، فضلًا عن الأحمال الجانبية المرتفعة ودرجة حرارة البنية الداخلية للإطار".

وأكمل: "هذه العوامل هي الأكثر تأثيرًا على قدرة الإطار على التحمل. لذلك سنُبقي على الحد نفسه لعدد اللفات، بهدف فرض اعتماد استراتيجية التوقف مرتين، وتجنب أي مخاطر ناتجة عن مواصلة القيادة لعدة لفات مع تآكل طبقة المداس بالكامل، وما قد يترتب على ذلك من مشكلات تمس سلامة الإطار".

ريد بُل ومكلارين في مواجهة مباشرة على المركز الثالث

إسحاق حجار، ريد بُل ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

تتمثل المنافسة الأبرز في بطولة الصانعين في الصراع بين ريد بُل ومكلارين على المركز الثالث. وقد شهد هذا الصراع تطورات مثيرة، إذ حصد الفريق المتمركز في ميلتون كينز 152 نقطة خلال الفترة الممتدة من أذربيجان إلى المكسيك، مقابل 59 نقطة لمكلارين، بعدما تقدمت سيارة "آر بي22" إلى مقدمة مجموعة المنافسين.

لكن مكلارين تمكنت بالفعل من التفوق بفارق طفيف على ريد بُل في البرازيل ولاس فيغاس، بعدما حصدت 66 نقطة مقابل 58. ولا يتجاوز الفارق بين الفريقين حاليًا 9 نقاط، ما يعني أن كل شيء لا يزال ممكنًا خلال الجولتين الأخيرتين.

ولا ينبغي الاعتماد كثيرًا على نتائج الفرق السابقة في قطر، نظرًا إلى اختلاف السيارات بالكامل هذا الموسم. فكيف تنظر مكلارين إلى هذه المنافسة؟

وقال لاندو نوريس يوم الأربعاء في لاس فيغاس: "إنه مبلغ كبير من المال للفريق بأكمله، ولكل فرد فيه. وكما هو الحال دائمًا، هناك ضغط طبيعي كبير عليّ وعلى أوسكار للخروج وتقديم أداء جيد، وإعادة النقاط إلى الفريق ووضع السيارتين في مراكز متقدمة".

وأضاف مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا، عقب التصفيات: "يمكنني بالتأكيد التأكيد أن إنهاء البطولة في المركز الثالث أمر مهم بالنسبة إلينا".

وتابع: "لذلك نتعامل مع السباق بالطريقة نفسها التي تعاملنا بها مع الجزء الأخير من الموسم بأكمله، بهدف استعادة النقاط التي خسرناها. فقدنا بعض النقاط، خصوصًا خلال الجولات الثلاث المتتالية السابقة، وكذلك في ماليزيا وباكو، وهو ما وضعنا الآن في موقف الفريق الذي يطارد منافسه".

وأكمل: "نتعامل مع هذا التحدي بعزيمة كبيرة. السيارة تصبح أسرع باستمرار على حلبات من هذا النوع، لكنها ربما لا تزال غير سريعة بما يكفي للتفوق على ريد بُل".

ومع ذلك، كانت سريعة بما يكفي لتحقيق ثنائية على منصة التتويج خلف فيرستابن، وإن ساعدتها بعض الظروف المواتية.

شارل لوكلير ولويس هاميلتون أمام أسئلة جديدة بشأن تصادمهما الأخير

شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

تجلب الحياة داخل فيراري مستوى من التدقيق الإعلامي والجماهيري ربما لا يضاهيه أي فريق آخر، لكن الاهتمام الذي سيحظى به أشهر فريق في الفورمولا 1 خلال جائزة قطر الكبرى لن يكون على الأرجح من النوع الذي يرغب فيه.

فكما حدث في ساو باولو قبل ثلاثة أسابيع، عقب تصادمهما في المكسيك خلال الجولة السابقة، من المتوقع أن يقضي شارل لوكلير ولويس هاميلتون جزءًا من اليوم الإعلامي في لوسيل في الإجابة عن أسئلة تتعلق بتصادمهما الأخير في لاس فيغاس. ورغم أن التدريبات الإعلامية قد تساعدهما على التعامل مع هذه الأسئلة، فإن اجتياز سباق الأحد دون تصادم جديد قد يكون التحدي الأكبر.

ويتمثل جزء من المشكلة في أنه، بعد الموسم الأول الصعب لهاميلتون مع فيراري، لم يعد هناك فارق كبير بين السائقين خلال موسم 2026. فقد انطلقا من مركزين متتاليين في شبكة الانطلاق في 12 مناسبة، ما منحهما فرصًا عديدة لاختبار مدى استعداد كل منهما للتراجع عندما تنطفئ الأضواء.

وبالنظر إلى ذلك، لن يكون من المستغرب أن نجدهما يتنافسان مجددًا على المساحة نفسها من الإسفلت في قطر، حيث ستخضع أي مواجهة بينهما لتدقيق أكبر في أعقاب الأحداث الأخيرة.

إنها مشكلة يتعين على فيراري حسمها فورًا، بينما يسعى الفريق إلى إنهاء موسم 2026 بصورة قوية ووضع الأسس لمنافسة على اللقب في 2027. لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان قادرًا على تحقيق ذلك خلال أيام قليلة. فهل تشتعل المواجهة مجددًا بين السيارتين الحمراوين تحت الأضواء؟

ماذا بعد الجدل الذي أحاط بالتسابق في الشرق الأوسط؟

علم دولة قطر

الصورة من قبل: Zak Mauger / Motorsport Images

لفترة طويلة، لم يكن أحد في أروقة البطولة متأكدًا مما إذا كانت السباقات ستُقام بالفعل نهاية هذا الأسبوع. فقد تسببت الحرب الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.

ومع ذلك، استضافت حلبة لوسيل جولة من بطولة الموتو جي بي في وقت سابق من هذا الشهر دون مشكلات كبيرة، وإن كان ذلك في غياب ياماها بسبب "قيود السفر القائمة على مستوى الشركة".

أما داخل أروقة الفورمولا 1، فقد تمسك معظم العاملين بشعار "نثق بالفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات".

وقال غابرييل بورتوليتو الأسبوع الماضي، متطرقًا إلى مبرراته الشخصية بتفصيل أكبر من بقية السائقين: "من الواضح أن الوضع هناك ليس سهلًا في الوقت الحالي. نحن نعرف ما يحدث".

وأضاف: "لكن الفورمولا 1 شركة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وهي شركة تدار وفق اعتبارات تجارية. ولن تخاطر أبدًا بسمعتها وبحياتنا، وبكل شخص يعمل في أروقة البطولة، لمجرد إقامة سباق".

وتابع: "أنا متأكد من أن لديهم أسبابًا تدفعهم إلى إقامة السباق هناك، وأنهم يمتلكون إجراءات للسلامة وخططًا وكل شيء تحت السيطرة، لأنني لا أتصور أنهم سيضعوننا ببساطة في دائرة الخطر، ويجازفون بوقوع أمر سيئ، ثم تنهار سمعة شركة بهذا الحجم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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