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فورمولا 1 / جائزة المملكة العربية السعوديّة / أخبار

300 يوماً على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد في جدّة

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300 يوماً على انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد في جدّة

تمّ اليوم 8 فبراير/شباط إطلاق ساعة العدّ التنازلي لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد من قبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل.

ستستضيف مدينة جدة جائزة كبرى في الفورمولا واحد للمرّة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 3 – 5 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتم إطلاق الساعة رسمياً في حفل خاص أُقيم على كورنيش جدّة حضره عدد من أبرز الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام، لتعلن الساعة رسمياً العد التنازلي لـ 300 يوم حتّى انطلاق السباق التاريخي.

وتعدّ الساعة التابعة للعلامة التجارية الغنيّة عن التعريف "رولكس" إحدى أهم أيقونات سباقات الفورمولا واحد، وتم تصميمها ضمن بوابة ضخمة ارتفاعها سبعة أمتار وعرضها ستة عشر متراً تزّين كورنيش جدّة لحين موعد السباق، كمعلم رئيسيّ استعداداً للسباق المرتقب. 

وتضم البوابة ساعة رولكس الشهيرة التي تضبط مواقيت السباق، وستبدأ من اليوم العدَّ العكسي للأيام والساعات والدقائق الباقية حتّى الخامس من ديسمبر، موعد انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد.

وفي هذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل: "بعد أشهرٍ قليلة على إعلاننا عن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد، الأوّل في تاريخ المملكة العربية السعودية، ها نحن اليوم نعلن بدء العمل رسمياً للتحضير لهذا السباق العالمي الذي ستستضيفه عروس البحر الأحمر، جدّة، في ديسمبر المقبل". 

وأكمل: "في هذه المناسبة، أودّ أن أتقدّم بجزيل الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولمقام سيدي ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، على دعمهما اللامحدود للقطاع الرياضي السعودي بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص، خصوصاً أن هذا السباق يحظى بدعم برنامج جودة الحياة ويساهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف الأمير خالد: "إن وجود مجسم ساعة رولكس الشهيرة للعد التنازلي على كورنيش جدة سيُدخل المتعة والبهجة إلى قلوب الشعب السعودي ثانيةً بثانية وهم يترقبون لحظة تاريخية أخرى رائعة في تاريخ المملكة. نحن واثقون من أن التجربة التي سيقدمها السباق لأهالي جدة وزوارها ستكون استثنائية تماماً، ونتطلّع بشوق لانطلاقته في مملكتنا الغالية".

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ويتوسط مجسم الساعة كورنيش جدّة، ويُتوقع له أن يتحول إلى أحد أهم معالم الجذب التي تستقطب جمهور رياضة السيارات وسباقات فورمولا واحد تحديداً بالإضافة إلى توفيره فرصةً مميزة لأخذ الصور التذكارية للمارة والقاطنين في مدينة جدّة.

ويشار إلى أن تفاصيل حلبة السباق النهائية لا تزال طيّ الكتمان في الوقت الراهن، غير أن المشجعين يتوقعون مساراً مشوقاً مصمماً بحيث يسمح للسيارات بالانطلاق بسرعات هائلة ويتيح للسائقين فرصاً لتجاوز بعضهم بعضاً. 

ويعتبر سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد الأول ضمن شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا واحد والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسيقام على كورنيش جدة على طول ضفاف البحر الأحمر ليقدّم للجمهور ومحبي هذه الرياضة عطلة نهاية أسبوع كاملة تجمع رياضة السيارات الحية والترفيه والثقافة في أجواءٍ مميزة تلهب حماس السعوديين والسيّاح على حد سواء.

وتعتبر الفورمولا واحد أحدث فعالية رياضيّة دولية ضخمة تلتزم بها المملكة، وستتوّج عاماً مثيراً لرياضة السيارات في المملكة العربية السعودية، حيث استضافت المملكة في يناير/كانون الثاني الماضي رالي داكار الأسطوري، وسترحب بعودة سباق الدرعية للفورمولا إي للعام الثالث على التوالي في شهر فبراير الحالي.

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