شهدت التجارب الحرة الثانية لجائزة موناكو الكبرى بعض الفوضى بعد أن توقفت سيارة لاندو نوريس بشكل غير متوقع عند منعطف نوفيل بجوار الميناء.

وفي العادة يمكن التعامل مع مثل هذه الحالات عبر سيارة الأمان الافتراضية، لكن المارشالز لم يتمكنوا من تحريك سيارة إم سي إل 40 بسرعة، ما أجبر المنظمين على إيقاف الحصة ورفع العلم الأحمر.

وقد أدى ذلك إلى فرض غرامة لافتة قدرها 30 ألف يورو على الفريق.

وتم استدعاء نوريس وممثل عن الفريق إلى الحكّام في موناكو بعد ساعتين من نهاية التجارب الحرة الثانية، لأن المارشلز لم يتمكنوا من تفعيل نظام فصل القابض الإلزامي في السيارة، ما تسبب في تأخير إخراجها من منطقة الهروب الآمن.

وتشبه هذه المخالفة تلك التي أدت إلى تغريم فريق ريسينغ بولز 30 ألف يورو خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة كندا الكبرى، عندما توقفت سيارة ليام لاوسون بعد 10 دقائق من بداية حصة التجارب الوحيدة.

في تلك الحالة كانت المشكلة أن نظام فصل القابض لم يعمل لأنه كان مرتبطًا بنظام آخر في السيارة تعرض لعطل؛ أما في موناكو فلم يتمكن المارشلز من تفعيل النظام لأن مكلارين كانت قد غطت زر التشغيل بشريط لاصق.

ولهذا السبب فقط تم تعليق 10 آلاف يورو من الغرامة لمدة 12 شهرًا بشرط عدم ارتكاب أية مخالفات أخرى. أما في حالة ريسينغ بولز فقد بلغ الجزء المعلق من الغرامة 20 ألف يورو.

حضر نوريس جلسة الاستماع برفقة المدير الرياضي ويل كورتيناي والمدير التقني نيل هاولدي. كما حضر ممثلو "فيا"، بمن فيهم مدير سباقات المقعد الأحادي نيكولاس تومبازيس والمندوب التقني جو باور.

وجاء في قرار الحكّام: "اعترف الفريق بأنه ولأغراض ارتكازية، وضع شريطًا لاصقًا شفافًا فوق الزر المطلوب الضغط عليه لتفعيل نظام فصل القابض."

"هذا التصرف، وفقًا لرأي ممثلي ’فيا’ وباعتراف الفريق نفسه، ألغى بالكامل الغرض من نظام فصل القابض، الذي صُمم ليتم تفعيله بسرعة بواسطة أحد المارشلز أثناء ارتدائه قفازات الحماية. وأقر الفريق بأنه لم يكن من الممكن تمزيق الشريط اللاصق والضغط على الزر يدويًا دون استخدام أداة."

"قرر الحكّام تعليق مبلغ أقل من هذه العقوبة مقارنة بالمخالفة المتعلقة بالمادة نفسها في الحدث السابق، لأن تلك المخالفة والعقوبة التي تلتها كان ينبغي أن تنبه جميع الفرق إلى أهمية نظام فصل القابض."

واجه المارشلز صعوبة في البداية في إزالة سيارة مكلارين العالقة لأن الزر الذي يُفعّل نظام فصل القابض كان مغطى بشريط لاصق الصورة من قبل: Getty Images

وتنص المادة C9.3 من قوانين الفورمولا 1، والتي ثبت أن مكلارين خالفتها، على ما يلي:

"يجب أن تكون جميع السيارات مزودة بوسيلة لفصل القابض لمدة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة في حال توقفت السيارة والمحرك متوقف عن العمل. ويجب أن يبقى هذا النظام صالحًا للعمل طوال المنافسة حتى في حال تعطل الأنظمة الهيدروليكية أو الهوائية أو الكهربائية الرئيسية في السيارة."

ويتم تفعيل هذا النظام عبر زر يجب أن يكون محددًا بوضوح، ومثبتًا على هيكل السيارة بحيث يكون متجهًا إلى الأعلى، ليتمكن السائق أو المارشلز من الوصول إليه وتفعيله خلال خمس ثوانٍ. ومن خلال تغطية الزر بالشريط اللاصق، وقد كانت مكلارين تراهن فعليًا على عدم الحاجة إلى استخدامه.

وما يجعل غرامة مكلارين ذات أهمية خاصة هو أن تعليق جزء أصغر من العقوبة يعني عمليًا أن "فيا" فرضت عقوبة أشد، إذ سيتعين على الفريق الآن دفع 20 ألف يورو على أي حال، في حين أُعفي فريق ريسينغ بولز من دفع 10 آلاف يورو.

وتُعد هذه رسالة واضحة إلى بقية الفرق على شبكة الانطلاق بأن أنظمة السلامة المهمة مثل نظام فصل القابض لا يمكن التعامل معها بهذا القدر من الاستهتار.