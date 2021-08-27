11 سائقاً يستعملون محركهم الثالث والأخير لهذا الموسم في بلجيكا

مع دخول الفورمولا واحد في بداية سلسلةٍ من ثلاث جولات متتالية تتضمن حلبة سبا-فرانكورشان المتطلبة للطاقة، ومونزا، فإن الفرق استغلت هذه الفرصة لتقديم ثالث محركاتها.

قبل هذه الجولة، خمسة سائقين انتقلوا لاستعمال ثالث وآخر وحدة طاقة لهم هذا الموسم: ماكس فيرشتابن، سيباستيان فيتيل، إستيبان أوكون، كارلوس ساينز وجورج راسل.

وفي جولة سبا، انتقل كل من سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، كلا سائقَي مكلارين، فرناندو ألونسو سائق ألبين، وفيراري مع شارل لوكلير، لانس سترول سائق أستون مارتن، كلتا سيارتَي ألفا تاوري وكذلك سيارة ويليامز مع نيكولاس لاتيفي؛ لاستعمال المحرك الثالث.

وذلك يعني أن فريقي هاس وألفا روميو، هما الوحيدان اللذان سيواصلان استعمال وحدة الطاقة الثانية.

وبينما يبدو أن ثلاثة محركات في الموسم الواحد رقمٌ يُناسب الفرق حالياً، لكن البعض يواجه احتمالية التعرض لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق نظراً لأنهم سيضطرون في مرحلة ما من النصف الثاني للموسم، إلى استعمال محرك رابع.

وفي ما يتعلق بفريقي الصدارة، فإن كلاً من سيرجيو بيريز وفيرشتابن، خسرا ثاني محرك لكل منهما نتيجة حادثتين في بريطانيا والمجر. بالتالي فإنهما يستعدان لتلقي عقوبة في مرحلة ما من الموسم.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة بلجيكا الكبرى، أوضح فيرشتابن أنه لا يدري متى ستقرر ريد بُل استعمال محرك رابع.

فقال: "ليست لدي أية فكرة بعد، لأنني أستعمل محركاً جديداً الآن. نحن ننظر في الأمر. لا يمكنني التصريح بأي شيء الآن. لأننا لا نعلم بعد".

وكذلك الحال مع لوكلير وزميله ساينز، حيث يتجهان لاستعمال محرك رابع، لكن بانتظار قرار فيراري في هذا الصدد.

ولم يتم تحديد أي موعد لذلك، حيث أوضح ماتيا بينوتو مدير الفريق أنه محبط من الوضع، مشيراً لإمكانية إدخال محرك في مرحلة ما بعد جولة مونزا.

فقال: "سيكون ذلك خطوة كبيرة لنا بحلول نهاية الموسم".