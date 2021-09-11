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وولف: هناك بنود "واضحة وصارمة للغاية" في عقد ألبون لحماية مرسيدس

قال توتو وولف أنّ هناك بنودًا "واضحة وصارمة للغاية" في عقد أليكسندر ألبون مع ويليامز لموسم 2022 لحماية الملكيّة الفكريّة لوحدة طاقة مرسيدس في الفورمولا واحد.

وولف: هناك بنود "واضحة وصارمة للغاية" في عقد ألبون لحماية مرسيدس

أعلنت ويليامز يوم الأربعاء عن تعاقدها مع ألبون السائق الاحتياطي الحالي لريد بُل للموسم المقبل من البطولة ليُجاور نيكولاس لاتيفي.

وكان وولف قد أشار سابقًا إلى أنّه سيكون من الصعب تواجد سائقٍ مرتبط بريد بُل في صفوف فريقٍ زبونٍ لمرسيدس، خاصة أنّ ريد بُل ستُصبح مصنّع وحدات طاقة في الموسم المقبل.

وقال وولف في زاندفورت نهاية الأسبوع الماضي أنّه يجب تسريح ألبون من عقده الحالي مع ريد بُل كي تعمل معه مرسيدس في صفوف ويليامز.

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وكشفت ريد بُل بعد إعلان ويليامز عن تسريحها لألبون، لكنّها أبقت على علاقتها به بـ "خيارات مستقبليّة" للعمل معًا.

وبحديثه يوم الجمعة في مونزا، شعر وولف أنّه ليس هناك إحباطٌ حيال قرار ويليامز بالتعاقد مع ألبون، مُوضحًا أنّ بنود السريّة أُدرجت في عقده لحماية الملكيّة الفكرية لوحدة طاقة مرسيدس.

وقال النمساوي: "دائمًا ما احترمنا سلطة اختيار السائقين للفريق. كنت في ويليامز ولم أرد مطلقًا أن يتدخّل أيّ أحدٍ في قرارات سائقينا. وبذات الشكل فلم تكن لدينا حقوق تعاقديّة كان بوسعنا تفعيلها أو استغلالها، لأنّني لا أعتقد بأنّه من المناسب التدخّل في قرارات الفرق حيال السائقين".

وأضاف: "ما هو مهمٌ بالنسبة إلينا هو أنّه في حال انضمّ سائقٌ من مصنّع محرّكات آخر إلى الفريق، فيجب أن تكون هناك بنود واضحة وصارمة حيال سريّة الملكيّة الفكريّة".

وأردف: "سار ذلك بتناغمٍ جيّد مع ويليامز، يعلمون موقعنا وما هو مهمٌ لحمايته".

وقال وولف أنّ مرسيدس أمّنت البنود التي أرادتها "بالتأكيد" في عقد ألبون، قائلًا: "إنّه سائق ويليامز للأشهر الـ 12 المقبلة. ليست لديه روابط بريد بُل في الأثناء".

وسبق وأن كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ ويليامز هي الخيار المحبّذ لألبون لموسم 2022، كما أنّه لقي اهتمامًا من قبل ألفا روميو.

وقال في هذا الصدد: "عليّ القول بأنّ تعاملنا مع ويليامز كان سلسًا وواضحًا للغاية. كانت هناك بعض العوائق الطفيفة، وكنت سعيدًا بقدرتنا على الخروج بنتيجة جيّدة لأليكس، وويليامز وريد بُل".

وشعر وولف بالسعادة لتأمين ألبون عودته إلى الفورمولا واحد، وذلك بعد التخلّي عنه بنهاية موسم 2022 من قبل الفريق الرئيسي لريد بُل من أجل إفساح المجال أمام سيرجيو بيريز لمُجاورة ماكس فيرشتابن.

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