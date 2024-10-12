وولف: هاميلتون لن يواجه مشكلة في التأقلم مع الوضع في فيراري
لا يتفق مدير فريق مرسيدس مع أولئك المشككين في خطوة انتقال لويس هاميلتون إلى فيراري.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنهم مخطئون من يظنون بأن لويس هاميلتون قد يواجه بعض المعاناة في التأقلم مع وضعه الجديد كسائق لفيراري في 2025.
يغادر لويس هاميلتون صفوف مرسيدس نهاية الموسم الجاري بعد 12 موسمًا أمضاها داخل جدران القلعة الألمانية ليجاور شارل لوكلير ضمن صفوف فيراري.
وتلك ستكون المرة الأولى التي يسابق فيها هاميلتون لصالح فريق غير متمركز في بريطانيا في الفورمولا 1، وذلك بعد أن بدأ مسيرته مع مكلارين في 2007.
وقد أشار البعض بأن بطل العالم سبع مرات قد يواجه بعض التحديات من أجل التأقلم مع بيئة مختلفة تمامًا في مارانيللو.
لكن وولف مديره الحالي مقتنع بأن هاميلتون سيتأقلم وسريعًا مع الوضع الجديد داخل فيراري.
حيث قال: "أعتقد بأن البعض ربما يقولون بأن الوضع سيكون صعبًا للغاية عليه. لكنني أرى بأنه وإذا ما قالوا بأن الأمور ستكون غاية في الصعوبة، فإن الوضع أحيانًا يكون عكس ذلك".
وأضاف: "فيراري فريق عظيم ولديه أشخاص رائعون، والكثير من المشاعر والشغف، وعليه ستكون هنالك ضغوطات. لكنني أعتقد بأنهم سيجدون سبيلًا للعمل سويًا".
من جهته صرّح هاميلتون في وقت سابق من هذا العام بأنه كان يتجاهل الشكوك حيال اختيار هو يقتنع بأنه الصائب بالنسبة له.
فقال: "لم أشك ولو للحظة في هذا القرار، كما أنني لا أتأثر بتعليقات الآخرين. حتى إلى يومنا هذا، هناك من يتفوهون بالترهات، وسيظل الأمر هكذا لبقية العام".
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