هورنر يتوقّع انطلاقة ملتهبة بتواجد فيرشتابن وهاميلتون على الصفّ الأوّل

تفوّق فيرشتابن سائق ريد بُل على غريمه هاميلتون ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل لسباق الأحد، بينما تواجد سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الثاني في المركز الثالث على مقربة منهما.

وسينطلق فيرشتابن وهاميلتون جنبًا إلى جنب من الصفّ الأوّل وهو ما يُعيد إلى الأذهان الانطلاقات الأخرى بينهما في المراحل السابقة من الموسم.

إذ سبق واحتكّا في العديد من المناسبات، نذكر منهما حادثيهما في سيلفرستون ومونزا.

ويسمح الصعود إلى أعلى الهضبة في المنعطف الأوّل على حلبة الأمريكيّتين بتوفير خطوط تسابق مختلفة وهو ما يُوفّر مجالًا للسيارة المتواجدة على الخطّ الداخلي لدفع غريمتها بشكلٍ واسع، وهو ما فعله هاميلتون مع نيكو روزبرغ في 2015.

واعترف هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الانطلاقة ستكون حاسمة يوم الأحد بالنظر إلى مدى صعوبة التجاوز على حلبة الأمريكيّتين، ويتوقّع حدوث معركة ملتهبة بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل.

وقال هورنر لقناة "سكاي اف1": "أعتقد بأنّه سيكون من الصعب اتّباع السيارات الأخرى هنا، لذا سترغب بالتصدّر بدخول المنعطف الأوّل بالتأكيد".

وأكمل: "أعتقد بأنّها ستكون انطلاقة ملتهبة في المنعطف الأوّل وسيقف جميع من على المدرّجات لرؤيتها".

ويُعدّ المنعطف الـ 11 نقطة التجاوز الأبرز على حلبة الأمريكيّتين وذلك بالنظر إلى تموضعه مباشرة بعد الخطّ المستقيم الطويل.

وقد يحظى ذلك بأهميّة كبيرة بالنظر إلى أفضليّة سرعة مرسيدس القصوى على حساب ريد بُل والتي أثارت قلق هورنر في وقتٍ سابقٍ من عطلة نهاية هذا الأسبوع.

لكنّ هورنر يعتقد بأنّه في حال أتقن فيرشتابن الانطلاقة فسيكون بوسعه الخروج من مجال هاميلتون.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه من الصعب اتّباع السيارات الأخرى، لذا في حال تمكّن من الحصول على مقطعٍ أوّل نظيف، فسيأمل أن يبني فجوة كافية بالوصول إلى المنعطف الـ 11".

وأضاف: "سيكون ذلك مفصليًا. في حال كان ماكس قادرًا على رؤية خوذة سيرجيو الصفراء في مرآته، فأعتقد بأنّه سيكون أسعد بكثير".

وعندما سُئل حيال فرص هاميلتون في التقدّم عليه عند الانطلاقة، أجابة فيرشتابن بأنّه غير قلق من حدوث ذلك.

وقال الهولندي لقناة "سكاي اف1": "أعتقد بأنّ علينا التركيز على أنفسنا، ومحاولة تقديم سباق جيّد وتقديم أسرع وتيرة ممكنة".

واختتم بالقول: "لست قلقًا ممّا يحدث خلفي، أريد التركيز على نفسي فقط".