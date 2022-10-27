هاميلتون: إيجاد الحدود القُصوى لسيارة مرسيدس أشبه "بالتسلل خلف حصان تعلم بأنه سيركلك"

خاض بطل العالم 7 مرات موسمًا صعبًا هذا العام مع سيارة مرسيدس دبليو13 التي عانت من مستويات ارتدادات عنيفة وافتقار للأداء.

وقد وصف هاميلتون السيارة بأنها الأصعب من حيث "عدم التوقّع" في مسيرته، وأوضح بأن تجربة ترويضها كانت صعبة للغاية.

حيث قال: "لقد وصفت الأمر للمهندسين لدينا وقلت: تخيّل بأنك تتسلل خلف حصان وتحاول أن تقترب منه قدر الإمكان، ما هي النقطة الفاصلة قبل أن يركلك في وجهك؟ وأن تعلم بأنك ستتألم كثيرًا عندما يضربك في وجهك".

وأضاف: "هذا قد يكون أحد أفضل الطرق لوصف الوضع، عندما تحاول استمالة الأداء من السيارة وتصبح عصيّة فجأة ولا يمكن استعادة السيطرة عليها. وتلك السيارة، إنها عشوائية في ذلك الأمر".

وأوضح هاميلتون أنه علم منذ التجارب الأولى مع السيارة قبل بداية المسوم بأن الوضع لن يكون سهلًا، لكنه أمُل بأن يتمكن الفريق من التغلب على هذه المشاكل أسرع مما حدث.

فقال: "كان لديّ شعور عندما قدت السيارة للمرة الأولى، لكنك تقول في نفسك أن الأمور ستكون على ما يرام وسيتم إصلاح هذه المشاكل، ربما بحلول السباق الأول. لكن من الصعب في بعض الأحيان معرفة ما سيستغرقه الأمر لإصلاح مثل هذه المشاكل، إلى جانب أنني لم أواجه مثل هذه الارتدادات في مسيرتي".

وبالحديث عن زمالته مع جورج راسل قال هاميلتون: "جورج يقوم بعمل رائع، وليست لديّ أية مشاكل معه. ليست هنالك مشاكل في الكواليس بيننا. يمكنني القول بأن جورج وفريقه لم يختبروا أمورًا كثيرة مثلنا، لكن ذلك لأنني بطبيعة الحال تواجدت هنا لفترة أطول ولدي الاستعداد للمخاطرة".

واختتم: "إذا ما أكمل جورج الموسم أمامي، لن أشعر بأي شيء في الحقيقة حيال ذلك، فلسنا في منافسة على البطولة. نحن في المركزين الرابع والسادس. الوضع كان ليكون مختلفًا لو كنا في المركزين الأول والثاني".