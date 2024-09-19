كولتارد: تصرف غير محترم من نيوي أن يزور مصنع أستون مارتن وهو ما يزال مع ريد بُل

أعلنت أستون مارتن في وقت سابق من الشهر الجاري انضمام أدريان نيوي رسميًا إلى صفوفها بدءًا من الموسم المقبل، حيث أقام الفريق مؤتمرًا صحفيًا بتواجد عبقري التصميم، لورانس سترول مالك الفريق وسائقي العلامة البريطانية فرناندو ألونسو ولانس سترول.

وبالرغم من أن نيوي ابتعد على الفور عن أية مشاركة في تطوير سيارة ريد بُل في الفورمولا 1 في مايو/أذار الماضي بعد اتخاذ قرار الرحيل عن العلامة النمساوية، إلا أنه ملتزم بتطوير والإنتهاء من مشروع سيارة آر.بي17 التجارية الخارقة، كما أنه يتواجد في السباقات مع الفريق.

من جهته، يرى دايفيد كولتارد سائق ريد بُل السابق بأن حضور نيوي في أستون مارتن بينما ما يزال مرتبطُا بعقد مع العلامة النمساوية هو تصرف غير محترم.

حيث قال: "يمكن أن يكون أمرًا عاديًا للأشخاص، ولا سيما السائقين، أن يعلنوا بأنهم سينتقلون إلى فريق آخر".

وأضاف: "فقد عاصرنا ذلك مع كارلوس، وعلمنا بأنه سينتقل إلى ويليامز ويمكن القول بأنه قام بمؤتمر صحفي صغير عن الأمر".

وتابع: "لكنه من غير المعتاد لأحد ما يزال مرتبطًا بعقد أن يتواجد في مصنع الفريق المنافس".

وأكمل: "أن يعقد أدريان مؤتمرًا صحفيًا مع أستون مارتن ويسير حول المصنع بينا ما يزال ضمن عقد مع ريد بُل لهو أمر شعرت بأنه يمثّل تصرفًا غير محترم تمامًا تجاه ريد بُل".