كولتارد: تصرف غير محترم من نيوي أن يزور مصنع أستون مارتن وهو ما يزال مع ريد بُل
وصف دايفيد كولتارد زيارة أدريان نيوي إلى أستون مارتن بينما ما يزال مرتبطًا بعقد مع ريد بُل بالتصرف غير المحترم تجاه الفريق.
آدريان نيوي، آستون مارتن
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
أعلنت أستون مارتن في وقت سابق من الشهر الجاري انضمام أدريان نيوي رسميًا إلى صفوفها بدءًا من الموسم المقبل، حيث أقام الفريق مؤتمرًا صحفيًا بتواجد عبقري التصميم، لورانس سترول مالك الفريق وسائقي العلامة البريطانية فرناندو ألونسو ولانس سترول.
وبالرغم من أن نيوي ابتعد على الفور عن أية مشاركة في تطوير سيارة ريد بُل في الفورمولا 1 في مايو/أذار الماضي بعد اتخاذ قرار الرحيل عن العلامة النمساوية، إلا أنه ملتزم بتطوير والإنتهاء من مشروع سيارة آر.بي17 التجارية الخارقة، كما أنه يتواجد في السباقات مع الفريق.
من جهته، يرى دايفيد كولتارد سائق ريد بُل السابق بأن حضور نيوي في أستون مارتن بينما ما يزال مرتبطُا بعقد مع العلامة النمساوية هو تصرف غير محترم.
حيث قال: "يمكن أن يكون أمرًا عاديًا للأشخاص، ولا سيما السائقين، أن يعلنوا بأنهم سينتقلون إلى فريق آخر".
وأضاف: "فقد عاصرنا ذلك مع كارلوس، وعلمنا بأنه سينتقل إلى ويليامز ويمكن القول بأنه قام بمؤتمر صحفي صغير عن الأمر".
وتابع: "لكنه من غير المعتاد لأحد ما يزال مرتبطًا بعقد أن يتواجد في مصنع الفريق المنافس".
وأكمل: "أن يعقد أدريان مؤتمرًا صحفيًا مع أستون مارتن ويسير حول المصنع بينا ما يزال ضمن عقد مع ريد بُل لهو أمر شعرت بأنه يمثّل تصرفًا غير محترم تمامًا تجاه ريد بُل".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
هورنر عن رحيل نيوي: مانشستر يونايتد لم يتوقف عن الفوز عندما غادر رونالدو
نيوي يكشف عن الوقت الذي قرر فيه الرحيل عن ريد بُل
ماركو: تراجع ريد بُل لا علاقة له بمغادرة نيوي
هاكينن: تأثير نيوي على أستون مارتن بحاجة لثلاثة سنوات
وولف: أهم صفقة انتقال لأستون مارتن ليست نيوي وإنما كاول
ألونسو: آمل المنافسة على اللقب في 2025
أحدث الأخبار
"لا شيء يعمل على ريد بُل" في ظلّ معاناة فيرستابن من متاعب جديدة
هاميلتون: مرسيدس "تائهة بعض الشيء" مع الإعدادات في سنغافورة
فيراري: قانونيّة الجناح الخلفي لسيارة مكلارين كانت مسألة "قاطعة"
موتو جي بي: بانيايا يتقدم على مارتن وماركيز في التجارب الثانية في ميزانو
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات