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فيراري بصدد تأجيل حزمة تحديثاتها التالية حتى جائزة بريطانيا الكبرى

تتوقّع فيراري الانتظار حتى وقت جائزة بريطانيا الكبرى من أجل تقديم حزمتها التالية الكبيرة من التحديثات في الفورمولا واحد.

فيراري بصدد تأجيل حزمة تحديثاتها التالية حتى جائزة بريطانيا الكبرى

قدّم الفريق الإيطالي - والذي يخوض معركة ضارية على البطولة مع ريد بُل هذا الموسم - حزمته الأولى من التحديثات الكبيرة على سيارته "اف1-75" نهاية الأسبوع في جائزة إسبانيا الكبرى.

وبدا بأن تلك التحسينات قد حققت بعض التقدم، حيث أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأول وبدا في طريقه لتسجيل فوز مريح قبل أن انسحابه جراء مشكلة على وحدة الطاقة.

وبينما تعلم فيراري أنه ليس بمقدورها التراجع إذا ما ترغب في مواجهة التهديد الجديد من ريد بُل، لكنها تعي كذلك أن عليها البقاء تحت سقف النفقات كذلك.

وقيود الميزانية هي السبب الذي جعل فيراري تتنظر حتى إسبانيا من أجل جلب حزمة تحديثاتها الأولى الكبيرة في 2022، وهي العامل كذلك في تأجيل جلب الحزمة التالية حتى يوليو/تموز المقبل.

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وأوضح ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن سلسلة جولات حلبات الشوارع، بما فيها موناكو وباكو، لعبت كذلك دورًا في خطط القلعة الحمراء بشأن التحديثات.

فقال: "أعتقد بأن سقف النفقات يحدد بطريقة ما ما بوسعنا القيام به. نحن بحاجة إلى مراقبته بشكل جيد وألا نهدر ميزانيتنا، كونه ليس بوسعنا ببساطة القيام بذلك".

وأضاف: "أعتقد بأننا سنجلب تحديثات عندما يكون لدينا حزمة مهمة. ولن يكون ذلك في كل سباق، لن نجلب أجزاء في كل جولة".

وتابع: "علاوة على ذلك، أعتقد أنه يجب النظر إلى السباقات المُقبلة، لدينا موناكو الآن حيث ربما نجلب نظام تعليق أمامي جديدًا، ومن ثم لاحقًا لدينا باكو، وهي حلبة شوارع".

وأكمل: "لذلك أعتقد أنه سيكون حول وقت جائزة بريطانيا عندما سنجلب بعض التحديثات الهامة".

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