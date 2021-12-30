فيراري: المعركة مع مكلارين لم تُؤثّر "مطلقًا" في تركيزنا على سيارة 2022

تمتّعت فيراري بمعركة قويّة طوال الموسم مع مكلارين على المركز الثالث في بطولة الصانعين ولم تُحسم إلّا في السباق الختاميّ في أبوظبي.

وأوضحت فيراري طوال الموسم بأنّ تركيزها ينصبّ على التحضير للقوانين التقنيّة الجديدة لموسم 2022، والتي من المنتظر أن تمنح الفرق فرصة تعويض الوقت وتقليص الفجوة مع فريقَي الصدارة.

وبالرغم من تقارب المعركة مع مكلارين، قال لورون ميكيز المدير الرياضيّ لفريق فيراري أنّ الحصان الجامح لم يُفكّر مطلقًا في تمديد دورة تطوير سيارة "اس.اف21" لموسم 2021.

"الإجابة هي لا" قال ميكيز لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم" في أبوظبي.

وأضاف: "أعتقد بأنّنا أوضحنا ذلك في مرحلة مبكّرة للغاية، أنّنا اتّخذنا القرار بالانتقال للعمل على سيارة 2022".

وأكمل: "كنّا نأمل حينها أن نتمكّن من المنافسة على المركز الثالث في النهاية، لأنّنا كنّا بعيدين بعض الشيء عن مكلارين في تلك المرحلة المبكّرة من الموسم".

وأردف: "لكنّنا اخترنا عدم التضحية بأيّ شيء وذلك من أجل تكريس كلّ عملنا على سيارة 2022. ربّما تلك هي الإجابة الأوضح التي يُمكنني تقديمها اليوم".

وواصل شرحه بالقول: "سُئلنا حول هذا الأمر 25 مرّة، ولا سبيل إلى ذلك. التطوير الوحيد الذي قدّمناه خلال النصف الثاني من العام كان الجزء الهجين من المحرّك، ومجدّدًا فإنّ ذلك تطويرٌ سنستخدمه العام المقبل".

وكجزء من تحضيراتها لموسم 2022 وتغيير كبير في تصميم وحدة طاقتها، قدّمت فيراري نظامًا هجينًا محدّثًا خلال جائزة روسيا الكبرى في سبتمبر الماضي.

وفي حين أنّ ذلك قدّم دفعة صغيرة في الأداء ساعدت فيراري ضمن معركتها مع مكلارين، قال ميكيز أنّ "ذلك التحديث لا يُمكن اعتباره مُغيّرًا لقواعد اللعبة".

وأضاف: "لكن عند مراجعة ذلك، فإنّ الفوارق كانت صغيرة للغاية، وعادة ما نميل لاستذكار كلّ ذلك والقول بأنّه لو لم نعتمد التحديث فإنّ افتقارك لبضعة أجزاء مئويّة أو أعشار سيُؤخّرك كذا وكذا مركزًا".

وأردف: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى تقارب أداء السيارات فقد شعرنا بتأثير ذلك التحديث خلال النصف الثاني من الموسم، أو الثلث الأخير من الموسم، وكان ذلك أكبر ربّما".

وواصل حديثه بالقول: "أمّا الجانب الآخر فكما تذكرون فإنّنا كنّا ضعفاء للغاية على صعيد التجاوزات وكان ذلك يجعل وتيرة السيارة أقلّ أهميّة في بعض المراحل، ذلك لانّنا كنّا ضعفاء للغاية في المعارك".

واختتم: "لذا فإنّ تلك المساعدة البسيطرة في النهاية ساعدتنا على استغلال بعض إمكانيّات السيارة".