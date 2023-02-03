فورد تؤكّد عودتها إلى الفورمولا واحد بدءًا من 2026

بعد مغادرتها الفورمولا واحد في نهاية موسم 2004 عندما وضعت حدًا لعمليّات جاغوار ووضع علامتها على محرّكات كوزوورث، أعلنت فورد اليوم الجمعة عن أنّها ستعود إلى الفئة الملكة عندما تنطلق حقبة المحرّكات الجديدة في 2026.

وجاء إعلان فورد الصباحيّ المبكّر بالتوقيت الأمريكي ليُشير إلى خططها إلى دخول الفورمولا واحد مجدّدًا فقط من دون التطرّق إلى التفاصيل.

لكن مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" في ديسمبر الماضي، فإنّ فورد تخوض محادثات مع ريد بُل منذ عدّة أشهر، ويُتفهّم بأنّه تمّ التوصّل إلى اتّفاقٍ بين الطرفين، حيث من المنتظر أن تُعلن الحظيرة البريطانيّة عن ذلك خلال حدث إطلاق سيارتها لاحقًا.

وتتواجد ريد بُل في مرحلة متقدّمة من تصميم وحدة طاقتها الخاصة لموسم 2026، وقد عبّرت مرارًا عن رغبتها في الدخول في شراكة مُصنّع محرّكات من أجل الحصول على المزيد من الدعم التقني إلى جانب إمكانيّة وضع علامته على وحدة طاقتها.

وبحديثه عن عودة فورد إلى الفورمولا واحد، قال بيل فور الرئيس التنفيذي: "هذه بداية فصلٍ جديد مثير في قصّة فورد في عالم رياضة السيارات، وهي قصّة انطلقت مع جدّنا الذي فاز بسباقٍ ساعد على إطلاق الشركة".

وأضاف: "تعود فورد إلى قمّة رياضة المحرّكات، وتجلب معها ابتكارات فورد، واستدامتها، والجانب الكهربائيّ للمنصّة الأبرز في العالم".

ورحّب ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذيّ للفورمولا واحد، الذي انضمّ إلى الصانع الأمريكي في إعلانه اليوم الجمعة، بعودة فورد إلى عالم الجائزة الكبرى.

وقال: "أنباء عودة فورد إلى الفورمولا واحد بدءًا من 2026 رائعة للرياضة، ونحن متحمّسون لرؤيتهم ينضمّون إلى قائمة الشركاء المدهشين المتواجدين بالفعل في الفورمولا واحد".

وأضاف: "فورد علامة دوليّة ولها إرثٌ مدهش في عالم السباقات وصناعة السيارات، وهم يرون قيمة كبيرة في منصّتنا بوجود أكثر من نصف مليار مشجّع حول العالم".

من جانبه يعتقد محمّد بن سليّم رئيس "فيا" بأنّ قرار فورد يعكس تغيير الفورمولا واحد لقوانين المحرّكات لموسم 2026.

وقال: "هناك القليل من المصنّعين الذين لديهم إرثٌ ضخمٌ في رياضة المحرّكات مثل فورد، لذا فإنّ رؤيتها تعود إلى بطولة العالم للفورمولا واحد أنباءٌ مدهشة".

وأكمل: "يُؤكّد ذلك أكثر نجاح قوانين وحدات الطاقة لموسم 2026 التي تتمحور حول الاستدامة والعرض على الحلبة، والحصول على المزيد من الاهتمام في الولايات المتّحدة الأمريكيّة مهمٌ لتواصل نموّ قمّة رياضة المحرّكات في العالم".