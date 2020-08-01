راسل يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في سيلفرستون لتجاهله الأعلام الصفراء

تأهّل راسل سائق ويليامز إلى القسم الثاني للتصفيات للسباق الثالث على التوالي بعد أداء مدهش على حلبة سيلفرستون، ليُكمل التجارب التأهيلية بالمركز الـ 15.

لكنّ المراقبين أكّدوا خلال التصفيات أنّهم سيحققون في إمكانية إسراع راسل تحت الأعلام الصفراء في القسم الأوّل، والتي رُفعت إثر انزلاق سيارة زميله نيكولاس لاتيفي.

وقال راسل خلال إحدى رسائل الراديو مع فريقه أنّه "أبطأ بكل تأكيد" وكان "مسيطرًا" على السيارة عندما تم التلويح بالأعلام الصفراء، لكنّه رغم ذلك سجّل أسرع لفة له في الحصة خلال هذه اللفة.

مع ذلك، أقرّ المراقبون خرقه للقوانين، مصرّحين بأنّ راسل لم يُخبر من قِبَل فريقه بإلغاء تلك اللفة، وعليه فأنّه تجاهل تنبيهًا واضحًا من مدير السباق مايكل ماسي في وقت سابق من نهاية الأسبوع حول مسألة تسجيل الأزمنة تحت الأعلام الصفراء.

وقد تسبب ذلك بتلقيه عقوبة التراجع 5 مراكز لينطلق من مؤخّرة الترتيب في سباق موطنه.

وجاء في تقرير المراقبين: "شرح راسل أنّه رأى العلم الأصفر المزدوج فقط عند المنعطف السابع، حيث ظن بأنّه علم منفرد. وقد أبطأ بعض الشيء في وقت أبكر من اللفة السابقة، لكن سرعته لم تكن أقل على نحو ملحوظ من اللفات السابقة".

وأضاف التقرير: "بينما وضع المراقبون في الاعتبار كل عوامل التخفيف الممكنة، إلّا أنّهم قرروا في النهاية أنّها مسؤولية السائق أن يرى ويتبع قانون العلم الأصفر المزدوج بشكل صحيح ضمن وضع خطير للغاية. وأنّ الفريق كان ليساعد كثيرًا في ذلك الجانب. ولم يتمكن السائق من تسجيل زمن ذي معنى في تلك الظروف، وعليه سيتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز وثلاث نقاط عقوبة على رخصته".