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دي ميو الرئيس التنفيذي لدى رينو بعد قرار المحرك: "الفريق أحرج نفسه"

كان الرئيس التنفيذي لشركة رينو، لوكا دي ميو، صريحاً بشأن وضع فريق ألبين للفورمولا 1، قائلاً: "كان علينا أن نفعل شيئاً" لأن قسم المحركات يواجه صعوبات كبيرة.

موظفو رينو يتظاهرون في مونزا من أجل الحفاظ على المصنع في فيري

شهد فريق ألبين تغييرات كبيرة في الموظفين على مدار العام الماضي في محاولة للعودة إلى المنافسة القوية، لكن الفريق يحتل المركز التاسع في بطولة الصانعين لعام 2024 مع بقاء ستة سباقات فقط في الموسم، مما يشير إلى أن التقدم قد يستغرق وقتاً.

وستبقى القوانين الحالية سارية حتى موسم 2025، قبل التغييرات الجذرية التي ستحدث في عام 2026، حيث سيتم اعتماد هياكل ووحدات طاقة جديدة. 

ومع ذلك، فإن وحدة الطاقة التي تعمل عليها رينو لموسم 2026 لن تتواجد في الحلبة، حيث قررت الشركة إيقاف المشروع على الرغم من المعارضة القوية من المصنع في "فيري".

وسيتم تحويل المصنع في "فيري-شاتيون" إلى مركز هندسي متطور لمجموعة رينو، وهو قرار يقول دي ميو إنه "يحزنه" ولكنه ضروري.

حيث قال دي ميو لصحيفة "ليكيب": "هذا الموضوع عاطفي جداً بالنسبة لي أيضاً. إنه يسبب لي بالحزن الشديد، لكن هذا هو نتيجة شهور من المتابعة".

وأكمل: "لكن في وظيفتي لا يمكنني التفكير كأحد المعجبين. أنا مدير. أنا رئيس شركة مدرجة. وللأسف، هذا يعني أنه يجب علي إعادة التفكير في مشروع الفورمولا 1 من أجل الفوز".

وأردف: "ثم عليك أن تبدأ بالنظر إلى ما يمكنك تغييره على المدى القصير".

واستكمل: "أصبح الفريق غير مرئي في السنوات الأخيرة. إذا استمر هذا الحال لمدة سنتين إضافيتين لخرج المشروع بأكمله عن السيطرة. نحن في حالة تدهور منذ ثلاثة مواسم. كان يجب القيام بشيء ما حيال ذلك. لحسن الحظ، يأتي معظم المعجبين من أجل فريق السباقات وليس من أجل المحرك".

وأضاف: "ألبين في حالة تراجع. والمساهمون يرون ذلك، الفريق لا يحقق أرباحاً. نحن نحرج أنفسنا فقط باحتلال المركزين السادس عشر والسابع عشر. وشعار 'التسويق سيغطي كل شيء' ليس صحيحاً".

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Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

من جانبها، أعربت اللجنة الاجتماعية والاقتصادية (CSE) الممثلة للموظفين عن استيائها من قرار إلغاء محرك الفورمولا 1 لعام 2026.

وقالت اللجنة في بيان لموقع "PlanetF1.com": "جميع ممثلي الموظفين، الذين يمثلون صوت الموظفين وغالبية أصحاب المصلحة، يأسفون ويستنكرون قرار التخلص التدريجي من محركات الفورمولا 1 لعام 2026".

وأضاف البيان: "تم اتخاذ هذا القرار من قبل مجموعة رينو التي ترغب في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالفورمولا 1، رغم أنه لم يتم إجراء أي دراسة جادة لتقييم تأثيره على المبيعات المستقبلية وسمعة العلامة التجارية".

واسترسل: "رفضت المجموعة حلول الشراكة، رغم أنها كانت ستسمح بتحقيق عدة أهداف، مثل الحفاظ على أعمال الفورمولا 1، وتقليل تكاليف التطوير والتشغيل، والاحتفاظ بالمهارات، وإمكانية إنتاج المحرك المحسن بشكل كبير بحلول موسم 2026".

وأكمل: "محتوى الموارد واستدامة المشاريع الجديدة التي ترغب الإدارة في جلبها إلى موقع ’فيري’ لا يزال غير واضح إلى حد كبير".

ويبدو أن الخطوة التالية للجنة هي محاولة الحصول على دعم سياسي من الحكومة الفرنسية.

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