خطط آودي للفورمولا واحد بدأت بالتشكّل في ظلّ اقتراب الإعلان عنها

لكن في ظلّ المؤشّرات المتنامية حول تأكيد نواياهما لموسم 2026 بشكلٍ وشيك، قد تُصبح آودي أوّل من تكشف عن خططها وقد تفعل ذلك ضمن جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وبعد أشهر من المحادثات للتوصّل إلى فريقٍ شريك، يُتفهّم بأنّ الصانع الألماني توصّل إلى اتفاق مع فريق ساوبر، والذي يُنافس حاليًا تحت علامة ألفا روميو.

وكانت آودي قد تفاوضت في البداية مع مكلارين للاستحواذ على فريقها، وجاء ذلك عبر التواصل مع غيرهارد برغر السائق السابق لمكلارين.

"شكّلت حلقة التواصل مع مكلارين" قال برغر المدير الحالي لبطولة "دي تي ام"، وأضاف: "كانت مكلارين لتكون مرشّحة لتكون شريكة لآودي في الفورمولا واحد".

لكنّ المحادثات بين الطرفين لم تصل إلى أيّ نتيجة. وبرزت ساوبر في النهاية كخيارٍ محبّذٍ على إثر تقييمٍ لخيارَي أستون مارتن وويليامز كذلك.

وتقدّمت المحادثات الآن مع ساوبر، وذلك بعد رفض مالكها "فين روزينغ" عرضًا من مايكل أندريتي سابقًا لبيع الفريق لقاء 350 مليون يورو في نهاية 2021.

وأُشير إلى أنّ روزينغ أصرّ على مواصلة بقاء مجموعة ساوبر في منشأة هينويل والحفاظ على الوظائف، كما طالب بمساهمة 250 مليون يورو إضافيّة في الفريق من أجل التأكّد من أنّه في أيدٍ أمينةز

وفي النهاية غادر أندريتي لعدم قدرته على قبول تلك الشروط.

خطط المصنع

ستحصل ساوبر على شريكٍ قويٍ متمثّلٍ في آودي، حيث أشارت مصادر إلى أنّ الصانع الألماني متجهّزٌ لدفع مبلغٍ أكثر ممّا اقترحه أندريتي مقابل نسبة أقلّ في الشركة. ويتّجه روزينغ للبقاء في مجلس الإدارة كمالكٍ لنسبة أقليّة.

كما أنّ هناك وعودًا بتطوير مصنع ساوبر أكثر، بشكلٍ مماثلٍ للغاية لما كانت عليه الشراكة بين ساوبر وبي ام دبليو بين 2006 و2009.

ومن المثير للاهتمام الإشارة إلى أنّ المدير التنفيذي الحالي لآودي ماركوس دويسمان، الذي ضغط لدخول العلامة الألمانيّة إلى الفورمولا واحد، كان يرأس قسم التطوير في فريق بي ام دبليو-ساوبر بين 2007 و2009 ولا يزال يعرف عمليّات منشأة هينويل منذ ذلك الحين.

مصنع ساوبر تصوير: صور موتورسبورت

ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الخطّة تشمل مواصلة بناء الهيكل في هينويل التي تتضمّن واحدة من أكثر أنفاق الهواء حداثة في الفورمولا واحد.

أمّا وحدة الطاقة فسيتمّ تصنيعها في منشأة آودي في نويبرغ وبالتالي تطويرها وإنتاجها في الأراضي الألمانيّة.

يأتي ذلك على نحوٍ مختلفٍ عن بورشه، التي ستُطوّر أغلب مكوّنات محرّكها في منشأة ريد بُل في ميلتون كينز.

وبشكلٍ مماثلٍ لبورشه فإنّ آودي ستُشكّل شركة جديدة لمشروع الفورمولا واحد. وأشار البعض إلى أنّ آدم بايكر، الذي تعاقدت معه آودي في نهاية 2021 لـ "مهام خاصة" يتّجه للعب دور المدير الإداري لهذا المشروع.

وسبق لبايكر العمل مع بي ام دبليو، ومن ثمّ "فيا".

تأخير إعلان ريد بُل بورشه

في حين أنّ خطط آودي تُحقّق تقدّمًا جيّدًا، فإنّ الإعلان الرسمي عن شراكة ريد بُل وبورشه لم يحدث بالسرعة المتوقّعة.

واعتُبر تأخّر المصادقة على قوانين محرّكات 2026 السبب وراء عدم رغبة أيٍ من شركتي السيارات للالتزام لعدّة أسابيع مضت.

وكان هيلموت ماركو مستشار رياضة المحرّكات في ريد بُل قد قال لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن جائزة المجر الكبرى: "قرار مجلس إدارة فولكسفاغن هو أنّه في حال تماشت القوانين التقنيّة مع معاييرهم، فإنّهم سيُصادقون حينها على دخول الفورمولا واحد".

وأضاف: "لكنّ هذه القوانين الجديدة غير موجودة بعد بشكلٍ رسمي. سيتمّ عرضها على التصويت الإلكتروني. حينها فقط ستُصبح رسميّة".

وبالفعل تمّت المصادقة على القوانين الجديدة في 16 أغسطس، لكن لا توجد هناك أيّة علامات على اقتراب إعلان رسمي من ريد بُل وبورشه.

شعارفريق بورشه تصوير: راينر إيرهارد