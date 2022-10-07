الكشف عن أحدث تعديلات أرضيّة فيراري في اليابان
قيّمت فيراري على مدار السباقات القليلة الماضية جدوى الأرضيّة المحدّثة التي قدّمتها ضمن جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد، لكنّها عدّلته بضعة مرّات منذ ذلك الحين.
بالنظر إلى أنّ الفريق كان يهدف إلى تشغيل الأرضيّة على نحوٍ مختلف قليلًا من منظور الإعدادات قبل التوجيه التقني الذي تمّ اعتماده في جائزة بلجيكا الكبرى، تعيّن على فيراري إدراك إن كان ذلك التصميم لا يزال يُوفّر أداء أكبر من التصميم الأسبق وفق ظروف التشغيل الجديدة.
وتمّ تحديث الأرضيّة لجائزة اليابان الكبرى، لكنّ الفريق واصل في ذات درب التطوير.
وأُدخلت تغييرات على أشرطة الأرضيّة، وكذلك تصميم الواجهة السفليّة للأرضيّة وبالتأكيد مرونة نقاطٍ معيّنة من الأرضيّة بالنظر إلى نقل مواقع الأسلاك المعدنيّة الصغيرة.
وبعد أن كانت تمتدّ على كامل القسم الخارجيّ من الأرضيّة، أصبح السلك المعدني أقصر وبات مُثبّتًا على الجزء الداخلي الأعلى من الأرضيّة.
ومن الواضح أنّ ذلك سيُوفّر استقلاليّة أكبر لقسم الأرضيّة المتواجد أمام الإطار الخلفي وسيسمح للفريق باستغلال تلك المرونة لتعزيز الأداء الانسيابي.
في الأثناء أجرى الفريق تعديلات كذلك على مقدّمة الأرضيّة وتحديدًا على شكل السور الخارجي، حيث اعتمد قطعًا أكبر (يظهر بالخطّ الأخضر، والخصائص القديمة في الصورة المصغّرة من أجل المقارنة).
كما يبدو أنّ طول النتوء، والفاصل ووجهتهما قد تمّ تعديلهما كجزء من التحديث.
ومن الواضح أنّه سيكون لهذه التغييرات اثير على الهياكل الانسيابيّة في ذلك الجزء من السيارة والتقليل من أيّة مشاكل حساسيّة تجاه ارتفاع السيارة قد تكون برزت منذ جائزة بلجيكا الكبرى.
لكن بشكلٍ أكثر أهميّة فإنّ ذلك يُغيّر كيفيّة تجهيز التيارات الهوائيّة للأقسام التالية من السيارة.
ولا يُمكننا في الوقت الحاضر إظهار التعديلات، كونها أسفل الأرضيّة بعيدًا عن الأضواء. لكن في حال اتّبعت الحظيرة الإيطاليّة درب التطوير الذي شاهدنا الآخرين بصدد اتّباعه في السباقات الأخيرة، فمن المرجّح أن التحديث سيسعى لتعزيز أداء اللوح.
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الكشف عن أحدث تعديلات أرضيّة فيراري في اليابان
قيّمت فيراري على مدار السباقات القليلة الماضية جدوى الأرضيّة المحدّثة التي قدّمتها ضمن جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد، لكنّها عدّلته بضعة مرّات منذ ذلك الحين.