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البداية القوية لموسم 2021 لن تغيّر من خطط ألفا تاوري حيال سيارة 2022

لا تخطط ألفا تاوري لتأجيل نقل تركيزها نحو سيارة العام القادم في الفورمولا واحد بالرُغم من بدايتها القوية التي استهلت بها موسم 2021.

البداية القوية لموسم 2021 لن تغيّر من خطط ألفا تاوري حيال سيارة 2022

تأهّل بيير غاسلي في المركز الخامس لأول سباقين من الموسم، إذ وبالرُغم من أنّ الفريق سجّل 8 نقاط فقط خلال هاتين الجولتين، لكن يبدو بأنه يتمتع بأفضلية الوتيرة أمام منافسيه أستون مارتن وألبين.

وقد تمكن غاسلي من العودة بعد خطأ استراتيجي في سباق إيمولا ليحصد المركز السابع، في حين نجح زميله الناشئ يوكي تسونودا بتسجيل النقاط ضمن مشاركته الأولى ضمن سباقات الفئة الملكة البطولة في البحرين، ما أبرز الوتيرة التي تتمتع بها سيارة "أيه.تي20".

وقد أوضح جودي إغينتون المدير التقني لدى ألفا تاوري بأن الفريق "يتواجد بقوة ضمن مجموعة الوسط" في الوقت الحالي، وأنه يستهدف المركز الخامس في الترتيب بعد الخطوة التي حققها للأمام بالمقارنة مع العام الماضي.

حيث قال: "هدفنا هو دخول معركة المركز الخامس في ترتيب البطولة، هذا ما نهدف له. سواء أكنا نتواجد بشكل قوي بعد في خضم ذلك أم لا، فمن المبكر للغاية الحكم على الأمر. لكنني أشعر بأن السيارة أكثر تنافسية بكل تأكيد من العام الماضي".

وأضاف: "حققنا معظم أهدافنا التقنية خلال العطلة الشتوية، والتي كانت تسير في طريق إغلاق الفارق مع المنافسين وتحسين أداء السيارة والعمل خلال نافذة تشغيل أوسع".

وتابع: "لن أكون ساذجًا للجلوس والقول «شاهدوا هذه الوتيرة، سنظهر لهم جميعًا كيف يتم ذلك»، كون الوضع ليس هكذا. لكن يبدو أننا حققنا بالفعل خطوة للأمام في الوقت الحالي".

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هذا وتقسّم معظم الفرق حاليًا مواردها بين تطوير سياراتها لموسم 2021 والاستعداد لموسم 2022، عندما ستُنذر حزمة التغييرات الكبيرة على القوانين التقنية بخلط أوراق الترتيب التنافسي.

لكن إغينتون قال بأن ألفا تاوري لن تحيد عن خطتها الأصلية حول الموعد الذي ستنقل فيه تركيزها بشكل كامل نحو سيارة 2022، بالرُغم من الفرص التي قد تُتاح هذا العام.

"ليس ذلك في نيّتنا، بكل صراحة" قال إغينتون عند سؤاله إذا ما كان يقيّم تغييرًا في خطط الفريق.

وأكمل: "2022 مشروع ضخم، وأنا شخصيًا، كقائد للمجموعة التقنية، لا أشعر بأن هنالك أيّة مقايضة أو تنازلات حيال سيارة العام المُقبل".

واختتم: "هنالك بالفعل الكثير من الموارد الموجهة نحو السيارة الجديدة، فلا ننساق وراء الاعتقاد بأن تلك هي فرصتنا، حيث نحاول التحسّن في كل عام".

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