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ألفا روميو: مشاكل الموثوقية "كلّفتنا ثروة من النقاط"

قال فريد فاسور مدير فريق ألفا روميو في الفورمولا واحد أن مشاكل الموثوقية "كلفتهم ثروة من النقاط" في موسم 2022.

ألفا روميو: مشاكل الموثوقية "كلّفتنا ثروة من النقاط"

يتواجد فريق ألفا روميو في المركز السادس ضمن ترتيب الصانعين، حيث أخفق في تسجيل أية نقاط في السباقات الأربعة الأخيرة، وذلك بعد أن حصد الفريق النقاط في سبع من الجولات التسع الافتتاحية.

وقد ألقت المشاكل الميكانيكية بظلالها على تأديات ثنائي الفريق فالتيري بوتاس وجو غوانيو، إذ انسحب الفنلندي من سباقي بريطانيا والمجر بينما انسحب زميله من سباق فرنسا، كلها انسحابات كانت بسبب مشاكل متعلقة بالموثوقية.

وبالرُغم من مشاكل الموثوقية هذا الموسم، والحظ العاثر في بعض الأحيان، فإن ألفا روميو تمكنت من تجاوز حصيلة نقاطها في كامل موسم 2021 عندما حلّت بالمركز التاسع في ترتيب الصانعين.

وعليه يرى فاسور بأن الفريق قد حقق مكاسب هامة على صعيد الأداء تحت القوانين الجديدة للبطولة، ومع التشكيلة الجديدة المؤلفة من بوتاس وجو، لكن الموثوقية عرقلت تقدم الفريق بشكل أكبر.

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فقال: "أعتقد بأننا حققنا خطوة إلى الأمام. تقدمنا خطوة جيدة على صعيد الأداء بسبب عوامل مختلفة".

وأضاف: "لا يتمحور الأمر حول جانب واحد أبدًا، حيث أرى بأن محرك فيراري حقق خطوة للأمام كذلك. ونحن أيضاً تقدمنا خطوة على صعيد الهيكل، إلى جانب أداء كل من فالتيري وجو".

وتابع: "أما على صعيد النتائج، فقد واجهنا بعض المشاكل على صعيد الموثوقية. وذلك كلفنا ثروة من النقاط، كنا نتمتع بأداء جيد للغاية في بعض الأحداث، مثل جدة وسيلفرستون، وفي بعض المناسبات مع جو كذلك".

وأكمل: "ذلك أمر مؤسف جدًا بالنسبة لنا، وضمن البطولة، لكن هذا هو الواقع الآن وعلينا أن نعالج مشاكلنا للنصف الثاني من الموسم".

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