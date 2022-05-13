يوم تصوير فيراري "عالي السرية" يُشعل التكهنات حيال تحديثات السيارة

في خطوة غير مسبوقة من قبل فريق مارانيللو، تمت الاستعانة بحراسة أمنية مشددة للمنشأة لمنع أي دخول أو "تجسس" أثناء يوم التصوير.

إضافة إلى وجود الحواجز التي منعت رؤية أية تفاصيل هامة للسيارة.

ورسمياً، اضطلع شارل لوكلير بمهام القيادة خلال الفترة الصباحية من أجل عملية التصوير سواء على الحلبة أو ضمن المرآب.

وتعتبر هذه الخطوة هامة للغاية نظراً لحاجة فيراري إلى صور جديدة لسيارتها من دون شعار شركة "كاسبرسكاي" الروسية، والتي تخلى عنها الفريق على ضوء أزمة الحرب في أوكرانيا.

وأقيم يوم التصوير السابق لـ فيراري قبل التجارب الشتوية في برشلونة، حينها كان الشعار موجوداً على السيارة.

وبينما تُقام عادة أيام التصوير بشكل اعتيادي من قبل الفرق، لكن مستوى السرية الكبير الذي أحاط بالـ 100 كيلومتر المسموحة من التجارب - ما يعادل 17 لفة - أشعل تكهنات حيال إمكانية الاستفادة منها من أجل جمع بيانات حيوية للسباق المقبل.

ومن المتوقع أن يجلب الحصان الجامح حزمة تحديثات كبيرة في برشلونة بهدف خفض فارق عُشري الثانية خلف ريد بُل حالياً.

ومن المتوقع أن تتمحور تحديثات السيارة حول خفض الجرّ والوزن، وذلك قد يتضمن جناحاً خلفياً منخفض الجرّ وتعديلات على العوارض الجانبية والأرضية كذلك.

ولم تكشف الصور القادمة من مونزا خلال يوم التصوير أية أجزاء هامة من السيارة، بينما يُشير "دي آر أس" فضي اللون إلى احتمال تلقي تعديل مقارنة بالشكل الأصليّ الذي كان بلونٍ أسود خلال السباقات الماضية.

وهناك إشارات أيضاً إلى أن فيراري قد تخفض من وزن السيارة عبر إزالة طبقة من الطلاء. ما قد يساعد بخفض قُرابة 700 غرامٍ، ضمن سعي الفرق جميعها للاقتراب من الوزن الأدنى المسموح البالغ 798 كيلوغراماً.

حيث يبدو أن التعديلات على الكسوة اللونية لن تؤثر إلا على كيفية ظهور السيارة ضمن ظروف إضاءة معينة، وربما هذا ما كانت فيراري تجربه في مونزا كذلك.