يوم تصوير ترويجي منح فيراري بداية مبكّرة لتحديثات جائزة إسبانيا الكبرى

أثبتت المكوّنات المحدّثة نجاعتها في برشلونة عندما أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل، في الوقت الذي تأهّل فيه زميله كارلوس ساينز الإبن ثالثًا.

ويُسمح للفرق بإجراء يومي تصوير ترويجي خلال الموسم، ويعود الأمر لها لتحديد موعديهما وموقعيهما. لكنّ القيود المفروضة تقضي باستخدام إطارات بيريللي الاستعراضيّة والاقتصار على مسافة 100 كلم في كلٍ منهما.

وعوضًا عن استخدام اليومين خلال حدث إطلاق السيارة الجديدة في بداية الموسم، مثل بعض الفرق الأخرى، اختارت فيراري الإبقاء على يومٍ من أجل اختبار حزمة تحديثاتها الجديدة للمرّة الأولى قبل الشروع في استخدامها في إسبانيا.

واتّبعت مرسيدس استراتيجيّة مماثلة، حيث اختبر جورج راسل سيارة "دبليو13" في بول ريكار وسط الأسبوعز

وفي حين بدأت أغلب الفرق عمليّة جمع البيانات من الصفر بعد تقديم تحديثاتها للمرّة الأولى يوم الجمعة في برشلونة، كانت فيراري متقدّمة بخطوة عند انطلاق مجريات عطلة نهاية الأسبوع.

"يُمكنك إكمال 100 كلم في يوم التصوير الترويجي، أي أنّ المسافة قصيرة نسبيًا" قال كلاوديو ألبرتيني مدير عمليّات الهيكل في فيراري عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول قيمة ذلك اليوم.

وأضاف: "لكنّه مفيد لأنّ بوسعك القيام ببعض الاختبارات المخصّصة التي يصعب فعلها على حلبة سباق مع وجود سيارات أخرى".

وأكمل: "سأقول بأنّ ذلك يُساعد على صعيد منحنا الثقة في ما نقوم به، إذ أنّه لا يُمكنك تغيير الكثير في هذا الوقت القصير".

وأردف: "يُمكنك التحلي بالثقة في ما تقوم به، ويُمكنك الحصول على وجهة أفضل على حلبة السباق. لا توجد الكثير من الفرص لإجراء الاختبارات على الحلبة هذه الأيّام، لذا عليك استغلال كلّ شيء".

وأكّد ألبرتيني أنّ فيراري اختبرت سيارتيها بخصائص مختلفة في الحصّة الأولى في برشلونة، حيث حصل ساينز فقط على الحزمة الكاملة في البداية.

وقال: "أجرينا مقارنة مباشرة بين السيارتين. وضعنا كلّ الحزمة الجديدة على واحدة، والأخرى تحديثات جزئيّة، لأنّنا كنّا واثقين من أداء أغلبها بعد يوم التجارب بالفعل، لذا أجرينا المقارنة بينهما في الحصّة الأولى، وكان بوسعنا نقل الثانية في الحصّة الثانية".

وأردف: "من الواضح أنّنا أجرينا بعض الاختبارات المتتابعة للمقارنة مع المكوّنات القديمة، ذلك عملٌ طبيعي للتأكّد من تطابق البيانات مع المحاكاة".

وأكمل: "حصلنا على نتيجة إيجابيّة من تلك المقارنة يوم الجمعة، وقرّرنا نقل السيارتين معًا إلى الخصائص الأحدث. أبقينا على كلّ شيء للتصفيات. لذا كان ذلك إيجابيًا في المجمل، وبقي كلّ شيء على السيارة منذ البداية".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري تصوير: صور موتورسبورت