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يوش فيرشتابن: احتكاك كتفَي ماكس وهاميلتون علامة على "معركة حامية"

يعتقد يوش فيرشتابن أنّ احتكاك كتفَي ابنه ماكس ولويس هاميلتون بعد تصفيات إيمولا علامة على مدى احتدام المعركة بينهما على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد.

يوش فيرشتابن: احتكاك كتفَي ماكس وهاميلتون علامة على "معركة حامية"

بدا أنّ كتفيهما احتكّا بشكلٍ عرضي أثناء عبورهما بجانب بعضهما في خطّ الحظائر المغلق أثناء الحوارات التلفزيّة إثر تصفيات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

لكن في حين لم يبدُ ذلك الموقف نتيجة توتّرٍ متعمّدٍ بينهما، فإنّ يوشف فيرشتابن يعتقد بأنّ تلك اللحظة تُمثّل علامة على مدى احتدام الوضع بينهما مع تزايد حدّة المعركة على اللقب.

وبحديثه ضمن حصّة مباشرة على انستاغرام اليوم الخميس مع جاك فان غيلدر مقدّم قناة زيغو سبورت الهولنديّة، قال فيرشتابن الأب أنّه متعطشٌ لمنافسة الثنائيّ.

وقال حيال ذلك: "لا تعلم ما ستؤول إليه الأمور بالطبع، لكن لو نظرت إلى احتكاك كتفيهما بعد تصفيات إيمولا فأعتقد بأنّ بوسعك أن تتوقّع شيئًا ما هذا العام".

وأضاف: "كلاهما لا يريد أن يخسر في مواجهة الآخر. لا أحد منهما سيسمح للآخر بدفعه جانبًا، خاصة في حال تعلّق الأمر أكثر بلقب هذا الموسم. أعتقد بأنّها ستكون معركة محتدمة وسيكون هذا عامًا رائعًا".

ويتواجد فيرشتابن في أفضل موقعٍ له على الإطلاق لفرض تحدٍ على لقب البطولة، ويعتقد والده بأنّ لهذا الوضع إيجابيّاته وسلبيّاته.

وقال الهولندي: "حقيقة أنّ بوسعنا الفوز بكلّ سباق نظريًا تمنحنا راحة البال، حيث نعلم أنّ ماكس في الموقع المناسب في ريد بُل. لكن أجل، هناك المزيد من الضغط الإضافيّ نتيجة لذلك في ذات الوقت".

ويعتقد فيرشتابن الأب كذلك أنّه لا توجد فوارق في الأداء بين سيارتَي ريد بُل ومرسيدس، وأنّ الفارق بينهما سيتأرجح بناءً على خصائص كلّ حلبة.

وعندما سُئل عن عدم رغبة أيٍ من الفريقين في التمتّع برتبة الفريق الأوفر حظًا، قال يوش: "أعتقد بأنّ ريد بُل ومرسيدس متكافئتان تقريبًا هذا العام".

وأكمل: "يُواصل توتو وولف القول بأنّ ريد بُل تملك سيارة أفضل بينما يقول كريستيان هورنر بدوره أنّ مرسيدس أفضل. لكنّني أعتقد بأنّ الحقيقة في الوسط".

وأردف: "تختلف هويّة الأوفر حظًا مع كلّ حلبة بناءً على مدى تناسب خصائصها مع كلٍ من السيارتَين. لكنّ ذلك يخلق المزيد من الضغط كذلك".

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