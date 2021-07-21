يوس فيرشتابن الغاضب من وولف: لسنا بحاجة لاتصالاتك بعد الآن

أفصح هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات في 2019 أن وولف يتكلم بشكل متواصل مع يوس فيرشتابن وابنه ماكس، وذلك تمهيداً لصفقة محتملة مستقبلية ينتقل بموجبها الهولندي إلى صفوف مرسيدس مستقبلاً.

وبالرغم من نفي يوس لهذه الشائعات لاحقاً لكنه اعترف بأنه يتكلم مع وولف من فترة لأخرى.

وشهد سباق جائزة بريطانيا الكبرى حادثة مثيرة للجدل جمعت بين لويس هاميلتون وفيرشتابن خلال اللفة الأولى في منعطف "كوبس" السريع، والتي انسحب بسببها الهولندي متصدر الترتيب العام بعد ارتطام عنيفٍ بحائط الإطارات بلغت قوته 51 جي.

وشوهد فيرشتابن وهو يخرج من السيارة المدمّرة مترنحاً قبل أن يستند على المارشلز ويُنقل إلى المركز الطبي ومن ثم إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وبالرغم من تلقي هاميلتون عقوبة عشر ثوانٍ، لكنه تمكن من تعويضها والفوز بسباق موطنه، حيث احتفل مطوّلاً بعد انتهاء السباق أمام جماهيره.

وعلّق فيرشتابن على تلك الطريقة في الاحتفال واصفاً إياها "بقلة الاحترام"، مشيراً إلى أسلوب قيادة البريطاني الخطر وغير المسؤول.

بينما توالت التحليلات والتعليقات من جميع الأطراف حيال المسألة وعلى من يقع اللوم الأكبر.

وكان للسائقين آراء مختلفة، فمنهم من اعتبرها حادثة تسابق ومنهم من رأى أن سرعة هاميلتون كانت أكبر من اللازم ضمن المنعطف ما تسبب بالارتطام.

لكن القسم الأكبر - من بينهم دايفيد كولتارد ومارك ويبر - يتفق مع فيرشتابن وفريقه في أن البريطاني - الذي رفض تحمل مسؤولية ما حصل واصفاً إياها بحادثة تسابق ومشيراً لأسلوب فيرشتابن العدائي طوال الموسم - قد أخطأ.

بينما يرى جاك فيلنوف بطل العالم السابق أن تأثير التسابق على أرض الموطن قد أثر على هاميلتون وأدى به إلى مزيدٍ من الضغط وإلى حُكم غير موفقٍ للموقف.

من جهته، كرر يوس انزعاجه من طريقة احتفال هاميلتون بعد السباق، بالرغم من أن فيرشتابن كان في المستشفى حينها.

حيث قال يوس فيرشتابن في تصريح لموقع "اف1 إنسايدر": "لا يجب أن تحتفل بفوزك بهذه الطريقة المبالغ بها، عندما يكون سائق آخر في المستشفى".

وأكمل: "أما بالنسبة إلى توتو وولف: كانت تجمعنا علاقة جيدة لعدة سنوات، وكان يتصل باستمرار مع الكثير من المجاملات. أعتقد أن الجميع يعرف السبب".

وتابع: "لم يتصل البارحة. ولا حاجة لاتصالاته بعد الآن".

يشار أن هاميلتون صرّح برغبته "بإعادة الاحترام" مع فيرشتابن ضمن معركة اللقب بعد الحادثة التي يرى أنها كانت حادثة تسابق اعتيادية وأن عدائية ماكس في القيادة لعبت دوراً بها.