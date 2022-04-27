يوس فيرشتابن "استمتع" بتجاوز فيرشتابن على هاميلتون بلفة كاملة في إيمولا

خلال جولة إيمولا، كان فيرشتابن في أفضل حالاته هذا الموسم، بينما واجه هاميلتون أحد أصعب جولاته في الفورمولا واحد منذ انضمامه إلى مرسيدس، حيث تأهل خارج المراكز العشرة الأولى وأنهى بالمركز 13.

وهذا المستوى المتواضع معاكس تماماً للأداء الذي أظهره البريطاني خلال معركة اللقب التي جمعته الموسم الماضي مع فيرشتابن، والتي لم تحسم حتى آخر لفة من السباق الختامي في أبوظبي.

وضمن مقالته التي يكتبها ضمن موقع فيرشتابن الإلكتروني الرسمي، أشار يوس بنوعٍ من الخبث إلى أنه استمتع برؤية ابنه يتجاوز هاميلتون بلفة كاملة.

فقال: "خاض ماكس جولة ممتازة في إيمولا. لقد كان قوياً بشكل لا يصدق. لم يرتكب خطأ واحداً، وكان تحكمه في السيارة كاملاً".

وتابع: "من الواضح أن ريد بُل تقدمت خطوة في الاتجاه الصحيح. بالطبع، كنا نعلم أن السيارة ستتلقى تحديثات في إيطاليا، لكن مع الظروف الجوية كان من الصعب إجراء المقارنات".

وأضاف: "بصراحة، لقد استمتعت برؤية مرور ماكس على هاميلتون، بعد كل ما جرى العام الماضي. واجه هاميلتون وقتاً صعباً حقاً، حيث يبدو أن زميله جورج راسل يمتلك توازناً أفضل. فرصةُ تجاوز مرسيدس بلفة كاملة نادرة حقاً".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ووالده يوس تصوير: صور موتورسبورت

وتأتي تعليقات يوس حيال هاميلتون على ضوء إثارة هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، بعض الأنظار حين علق على هذه الواقعة بطريقته.

حيث قال في مقابلة مع قناة "سكاي اف1" مشيراً إلى أداء هاميلتون الحالي: "ربما كان يجب عليه الاعتزال العام الماضي".

أما كريستيان هورنر مدير الفريق فكان أكثر دبلوماسية حيث أوضح بأن تجاوز فيرشتابن على هاميلتون بلفة كاملة لم يعنِ له الكثير.

فقال: "من الواضح أن لويس لم يخض جولة رائعة، نحن نركز بشكل كبير جداً على سباقنا ومحاولة تسجيل العدد الأقصى الممكن من النقاط".

وأكمل: "من الواضح أنها نقطة تستحق الانتباه، لكننا وفي تلك المرحلة، كنا نتابع الغيوم وحالة الأمطار وإن كانت ستهطل خلال القسم الأخير من السباق أم لا؟ كنا نركز بشكل أكبر على هذا".

من جهته، أشار توتو وولف مدير فريق مرسيدس مازحاً إلى أن هذه اللقطة قد تكون ضمن عرض وثائقي "قُد للنجاة" الذي تنتجه "نتفليكس" للموسم المقبل، مؤكداً أن ما جرى يتحمل مسؤوليته هو أكثر من سائقَيه.

فقال: "إنه مشهدٌ مثالي لـ ’نتفليكس’، صحيح؟ في نهاية المطاف، وبصفتي مسؤولاً عن هذا الفريق، فإنني أتحمل المسؤولية لقاء عدم تقديمنا الأداء المطلوب حالياً. ذلك جزء من الواقع".

واختتم: "لقد أحرزنا ثمانية ألقاب على التوالي، لكن أداءنا كان سيئاً جداً هذا الموسم. جزء من عملنا يتضمن لحظات إيجابية وأخرى سلبية. هكذا تسير الأمور".