وكان مارتن براندل قد قال أثناء حديثه عن احتمال رحيل ماكس فيرستابن عن ريد بُل: "فريق فيرستابن أراد في مرحلة ما تغيير إدارة ريد بُل، أليس كذلك؟ لقد سعى إلى ذلك بكل حزم".

وأضاف: "بدأ الأمر مع كريستيان هورنر، ثم استمر مع أدريان نيوي، وهيلموت ماركو، وجوناثان ويتلي. والآن نعلم أن بول موناغان سيرحل أيضًا. أعتقد أن فريق فيرستابن نجح أكثر من اللازم في إبعاد بعض الأسماء من ريد بُل".

وعلق يوس فيرستابن، الذي حضر إلى حلبة سيلفرستون لدعم ابنه، على منشور تضمن تصريحات براندل، قائلًا: "أحمق آخر يعتقد أنه يعرف ما الذي يجري".

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ولا تعد هذه المرة الأولى التي يدخل فيها يوس فيرستابن في خلاف مع محللين يرى أنهم يدلون بتصريحات غير صحيحة. فقد وجه السائق الهولندي السابق انتقادات خلال الفترة الأخيرة إلى أسماء مثل رالف شوماخر وخوان بابلو مونتويا، اللذين سبق أن وجها انتقادات مشابهة.

وكان يوس فيرستابن قد صرح سابقًا بأنه لا يفهم سبب منح وسائل الإعلام الدولية السائقين السابقين مساحة للتعليق، كما أبدى استياءه بشكل خاص من السماح لمونتويا بتوجيه الانتقادات عبر قناة البث الرسمية للفورمولا 1.