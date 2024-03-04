يوس فيرستابن: فريق ريد بُل يواجه خطر "التمزّق" في حال بقاء هورنر
قال يوس فيرستابن والد بطل العالم ماكس فيرستابن، أن ريد بُل تخاطر "بتمزق الفريق" في حال بقي كريستيان هورنر في منصبه كمدير.
كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل ويوس فيرستابن
مارك ساتون/ صور لات
الادعاءات ضد هورنر
وجد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل نفسه ضمن جدل كبير وسط ادعاءات موجهة له من قبل إحدى الموظفات، كما أن ريد بُل بدأت تحقيقاً مستقلاً للنظر في المسألة
انتهت الجولة الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد على أرض حلبة البحرين الدولية بثنائية كاسحة لفريق ريد بُل، لتختم أسبوعاً مليئاً بالدراما كان بطلها هورنر والادعاءات الموجهة ضده من إحدى الموظفات، خاصة بعد تسرّب ملف كامل للدلائل ضده يضم صوراً وأحاديث خاصة.
ورغم أن ريد بُل برّأت هورنر بعد تحقيق مستقل تم إجراؤه مؤخراً، لكن يوس فيرستابن طالب هورنر بالرحيل.
لكن هورنر ورغم ذلك، أبقى على مظهره الثابت وساهم في أداء ريد بُل الذي مكّن فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز من تحقيق الثنائية.
من جهته، رفع يوس فيرستابن من نبرته الحادة مؤكداً ضرورة رحيل هورنر.
فقال في تصريح لصحيفة "دايلي ميل": "هناك توتر، طالما أنه في منصبه".
وأكمل: "الفريق يواجه خطر التمزق. ولا يمكنه الإفلات بفعلته. الوضع سينفجر. إنه يلعب دور الضحية، في حين أنه سبب المشاكل".
وهذه التعليقات القوية من قبل فيرستابن الأب، تشير إلى مقدار التأثير الهائل الذي يمتلكه ابنه ماكس في الفريق، والذي يبدو أنه بدأ حملة السعي للقبه الرابع بكل قوة.
ورغم أن ماكس سُئِل عدة مرات في البحرين حول رأيه بمشكلة هورنر، لكن الهولندي كان حذراً جداً في انتقاء كلماته.
غيري هورنر وكريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل ويوس فيرستابن
تصوير: صور موتورسبورت
وحين سُئِل إن كان يثق بـ هورنر، أجاب الهولندي الشاب: "اسمعوا، حين أنظر إلى كيفية إدارة كريستيان للفريق، أجد أنه مدير فريق مذهل".
وأكمل: "بالتأكيد، ومن ناحية الأداء، لا يمكن التشكيك في ذلك. وهذا ما أتعامل معه أنا".
وأردف: "أتكلم مع كريستيان كثيراً. وبالطبع خلال عطلة نهاية الأسبوع هنا، إنه ملتزم بالكامل مع الفريق".
وأضاف: "كما أنه هنا من أجل تقديم الأداء بالطبع. رغم أنه ربما مشتت قليلاً".
واسترسل: "لكن كما قلت من قبل، نحن نركز على الأداء. وهذه هي الطريقة التي نعمل بها معاً".
وكانت هناك تكهنات وشائعات خلف الكواليس تشيرُ إلى صراع قوى يشارك به يوس فيرستابن للإطاحة بـ هورنر من موقعه.
لكنه نفى ذلك، حيث قال: "لن يكون ذلك منطقياً. لماذا أقوم بهذا طالما أن ماكس يقدم أداء جيداً".
كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل وماكس فيرستابن، فيرستابن
تصوير: صور موتورسبورت
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين
ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين
هورنر واثق تماماً من احتفاظه بمنصبه كمدير لفريق ريد بُل في الفورمولا واحد
هورنر واثق تماماً من احتفاظه بمنصبه كمدير لفريق ريد بُل في الفورمولا واحد هورنر واثق تماماً من احتفاظه بمنصبه كمدير لفريق ريد بُل في الفورمولا واحد
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
حلبة القدية "ستغير قواعد اللعبة" وترتقي برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية
حلبة القدية "ستغير قواعد اللعبة" وترتقي برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية حلبة القدية "ستغير قواعد اللعبة" وترتقي برياضة السيارات في المملكة العربية السعودية
ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين
ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين ريد بُل تمدح صمود بيريز وعدم "تدميره من قِبل فيرستابن" في البحرين
فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين
فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين فريق ألبين يواجه المزيد من المشاكل مع استقالة اثنين من كبار الموظفين
هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء"
هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء" هاميلتون: فريق مرسيدس للفورمولا واحد الآن في طور "عملية بناء"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments