يوس فيرستابن: فريق ريد بُل يواجه خطر "التمزّق" في حال بقاء هورنر

انتهت الجولة الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد على أرض حلبة البحرين الدولية بثنائية كاسحة لفريق ريد بُل، لتختم أسبوعاً مليئاً بالدراما كان بطلها هورنر والادعاءات الموجهة ضده من إحدى الموظفات، خاصة بعد تسرّب ملف كامل للدلائل ضده يضم صوراً وأحاديث خاصة.

ورغم أن ريد بُل برّأت هورنر بعد تحقيق مستقل تم إجراؤه مؤخراً، لكن يوس فيرستابن طالب هورنر بالرحيل.

لكن هورنر ورغم ذلك، أبقى على مظهره الثابت وساهم في أداء ريد بُل الذي مكّن فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز من تحقيق الثنائية.

من جهته، رفع يوس فيرستابن من نبرته الحادة مؤكداً ضرورة رحيل هورنر.

فقال في تصريح لصحيفة "دايلي ميل": "هناك توتر، طالما أنه في منصبه".

وأكمل: "الفريق يواجه خطر التمزق. ولا يمكنه الإفلات بفعلته. الوضع سينفجر. إنه يلعب دور الضحية، في حين أنه سبب المشاكل".

وهذه التعليقات القوية من قبل فيرستابن الأب، تشير إلى مقدار التأثير الهائل الذي يمتلكه ابنه ماكس في الفريق، والذي يبدو أنه بدأ حملة السعي للقبه الرابع بكل قوة.

ورغم أن ماكس سُئِل عدة مرات في البحرين حول رأيه بمشكلة هورنر، لكن الهولندي كان حذراً جداً في انتقاء كلماته.

غيري هورنر وكريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل ويوس فيرستابن تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل إن كان يثق بـ هورنر، أجاب الهولندي الشاب: "اسمعوا، حين أنظر إلى كيفية إدارة كريستيان للفريق، أجد أنه مدير فريق مذهل".

وأكمل: "بالتأكيد، ومن ناحية الأداء، لا يمكن التشكيك في ذلك. وهذا ما أتعامل معه أنا".

وأردف: "أتكلم مع كريستيان كثيراً. وبالطبع خلال عطلة نهاية الأسبوع هنا، إنه ملتزم بالكامل مع الفريق".

وأضاف: "كما أنه هنا من أجل تقديم الأداء بالطبع. رغم أنه ربما مشتت قليلاً".

واسترسل: "لكن كما قلت من قبل، نحن نركز على الأداء. وهذه هي الطريقة التي نعمل بها معاً".

وكانت هناك تكهنات وشائعات خلف الكواليس تشيرُ إلى صراع قوى يشارك به يوس فيرستابن للإطاحة بـ هورنر من موقعه.

لكنه نفى ذلك، حيث قال: "لن يكون ذلك منطقياً. لماذا أقوم بهذا طالما أن ماكس يقدم أداء جيداً".