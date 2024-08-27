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يوس فيرستابن يردّ: سأتفاجأ لو تمكن هورنر من إعادة ريد بُل إلى الصدارة مرة أخرة

لا يبدو يوس فيرستابن والد بطل العالم متفائلًا على الإطلاق حيال الوضع الحالي في ريد بُل.

تم التحديث:
جوس فيرستابن ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

جوس فيرستابن ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

قال يوس فيرستابن أنه سيتفاجأ لو تمكن كريستيان هورنر مدير ريد بُل من إعادة الفريق لمقدمة المنافسة في الفورمولا 1 مرة أخرى.

أخفق ماكس فيرستابن حامل اللقب – والذي حل ثانيًا في سباق موطنه في هولندا – في إحراز الفوز خلال خمسة سباقات متتالية وذلك للمرة الأولى منذ 2020.

وقد ألقى يوس فيرستابن باللوم على إدارة الفريق في ذلك التراجع الذي تشهده ريد بُل، حيث طالب هورنر بقلب الوضع قبل فوات الآوان.

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إذ قال في تصريحات لصحيفة Bild: "إنها لخيبة أمل كبيرة للغاية أن تتأخر بأكثر من 20 ثانية. لكنني لست متفاجئًا بعد أن عاد الفريق إلى بعض الخصائص القديمة، حيث يُظهر ذلك بأن الفريق اتخذ قرارات خاطئة".

وأضاف: "عليهم أن ينظروا لأنفسهم في المرآة ويعترفوا بأخطائهم. عليهم قبل فوات الآوان أن يبدأوا بطرح الأسئلة على أنفسهم".

وتابع: "أشخاص جيدون يغادرون الفريق، وأنا لست معجبًا بما يحصل الآن لأن ماكس ليس سعيدًا بالسيارة".

وأكمل: "على هورنر أن يعيد الفريق إلى الطريق الصحيح، لكنني سأتفاجأ لو تمكن من ذلك".

وأردف: "على الكثير من الأمور أن تحصل من أجل هذه العودة، ويجب أن تتغير بيئة الفريق تمامًا".

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