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يوس فيرستابن: ريد بُل تجاهلت شكاوى ماكس حول السيارة وقد فات الآوان

والد بطل العالم في الفورمولا 1 ثلاث مرات يهاجم ريد بُل التي تجاهلت شكاوى حامل اللقب حول السيارة المتراجع أداؤها.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
جوس فيرستابن ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

جوس فيرستابن ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

يرى يوس فيرستابن والد سائق ريد بُل ماكس فيرستابن بأن العلامة النمساوية تجاهلت شكاوى بطلها حول السيارة حتى الآن.

تراجع أداء ريد بُل على نحوٍ كبير في السباقات الأخيرة وباتت خارج المنافسة على الفوز بعد أن استهلت الموسم كقوة مهيمنة، إلى حد أنها بدت في سباق مونزا الأخير كرابع أسرع فريق فقط.

وضمن معرض حديثه عن هذا الوضع خلال بودكاست De Coen en Sander، ادعى يوس فيرستابن بأن نجله ماكس قد حذّر بالفعل إدارة ريد بُل رايسينغ من تلك المشاكل مع السيارة قبل بضعة أشهر، لكن الفريق تجاهل كلامه.

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حيث قال: "في البداية، علينا أن نعترف بأن التحديثات التي تم تقديمها هذا الموسم لم تؤتِ النتائج المتوقعة".

وأضاف: "لذلك وبينما كان الفريق يتراجع، كان المنافسون يجلبون التحديثات ويحققون خطوات إلى الأمام. وأولئك الذين يتعثرون ويقفون في طريقهم، ولا سيما في الفورمولا 1، دومًا ما يتراجعون للخلف".

وتابع: "لا يبدو بأن هنالك نورًا في نهاية النفق أمامهم، سباق تلو الآخر ولم يجدوا حلًا إلى الآن".

وأكمل: "في بداية الموسم، عندما فاز ماكس، بدا بأن كل الأمور تسير في الوجهة الصحيحة، لكن ماكس نفسه كان يقول بأن توازن السيارة ليس على المستوى المطلوب. وبدأ ماكس بالتذمر حيال ذلك بشكل جدي قبل 3 أشهر".

واختتم: "لكن الفريق إما لم يصدقه أو تعمد تجاهله. وقد فات الآوان بالنسبة لهم الآن".

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