يوس فيرستابن حول مغادرة أعضاء بارزين في ريد بُل: هذا ما حذّرت منه

قال سائق الفورمولا 1 السابق يوس فيرستابن لموقعنا "موتورسبورت.كوم" إن قرار العديد من الشخصيات الرئيسية في فريق ريد بُل ريسينغ بمغادرة فريق الفورمولا 1 هو بالضبط ما كان يخشاه في بداية العام.

ادعى والد بطل العالم ثلاث مرات ماكس فيرستابن مطلع العام أن "الفريق في خطر التفكك"، طالما استمر كريستيان هورنر - الذي اتهمته موظفة بسلوك غير لائق ومسيطر - في العمل كمدير فريق ميلتون كينز.

وقال لصحيفة ميل سبورت: "لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو. سينفجر (الفريق). هناك توتر هنا بينما يظل في منصبه".

وأُعلن الأسبوع الماضي أن المسؤول عن استراتيجية السباق في ريد بُل ويل كورتني سيغادر للانضمام إلى منافستها مكلارين كمدير رياضي جديد للفريق.

وكان البريطاني مع ريد بُل لأكثر من عشرين عامًا، حيث انضم عندما كان الفريق لا يزال يتنافس تحت علامة جاغوار.

ويأتي رحيل كورتني المخطط له بعد رحيل كبير المسؤولين التقنيين أدريان نيوي، الذي سيصبح الشريك التقني الإداري في أستون مارتن، والمدير الرياضي جوناثان ويتلي، الذي سينضم إلى مشروع أودي للفورمولا 1 كمدير للفريق.

"نعم، هذا ما حذرت منه"، هكذا رد يوس فيرستابن في رالي شرق بلجيكا في نهاية الأسبوع الماضي، عندما واجه خبر رحيل عضو مخضرم آخر في الفريق عن ريد بُل.

وتابع: "ثم يقول الفريق: 'أوه، لا يهم، لدينا شخص آخر [يمكننا وضعه في هذا المنصب]'. لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يُغادرون الآن. ويتلقى ماكس أسئلة حول هذا الأمر في كل مرة وما إلى ذلك. لذا نعم، أعتقد أن ما يحدث في الوقت الحالي ليس جيدًا على الإطلاق".

وقال هورنر، الذي تمت تبرئته من مزاعم السلوك غير اللائق بعد تحقيق داخلي أجراه محام مستقل، في مناسبات متعددة إن ريد بُل لديها ما يكفي من القوة في العمق للتعامل مع رحيل فرد.

لكن فيرستابن الأب ردّ على ذاك قائلًا: "إنه [هورنر] يتجاهل الأمر دائمًا".

أمّا على المضمار، فلم تكن الأمور تسير بسلاسة بالنسبة لريد بُل لفترة من الوقت الآن.

فبينما فاز فيرستابن بسبعة من أول عشرة سباقات في موسم 2024 للفورمولا 1، إلا أنه لم يحقق أي فوز في ثمانية سباقات وشهد سباق جائزة أذربيجان الكبرى تجاوز مكلارين لريد بُل في صدارة ترتيب الصانعين.

وعلاوة على ذلك، انكمش تقدم فيرستابن في بطولة السائقين إلى 52 نقطة في السباق الأخير في سنغافورة بعد أن سيطر لاندو نوريس على الحدث.