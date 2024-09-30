يوس فيرستابن حول عقوبة الشتائم: "أكثر الأمور التي رأيتها سخافة في حياتي"

ضمن معرض كلامه في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، انتقد يوس فيرستابن عقوبة الخدمة العامة التي تلقاها ابنه ماكس، وذلك بسبب تلفظه بكلمة نابية أثناء المؤتمر الصحفي في سنغافورة.

وتعليقاً على ذلك قال يوس فيرستابن: "تلك أكثر الأمور التي رأيتها سخافة في حياتي".

وأكمل تعقيباً على عقوبة 30 ألف يورو التي تلقاها سيباستيان أوجييه في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، بسبب انتقاده المنظمين: "رأينا هذا في الراليات كذلك".

وكان محمد بن سُليّم رئيس "فيا"، قد نشر بياناً في وقت سابق من العام تكلم فيه حول تغيير ضمن اللوائح الرياضية العالمية، وذلك بعد أن أظهرت الأبحاث "ترابطاً مباشراً بين التعليقات السلبية للسائقين وأعضاء الفرق وبين زيادة لغة الكره تجاه المسؤولين والمنظمين ضمن قنوات التواصل الاجتماعي".

وضمن مقابلة حصرية سابقة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أوضح بن سُليّم أنه يريد من السائقين الانتباه للغة التي يستعملونها.

لكن يوس فيرستابن انتقد كل ذلك، حيث قال في بلجيكا: "لا أعتقد أن ’فيا’ تقوم بعمل جيد جداً".

وأكمل مبتسماً: "لكنني لن أقول الكثير حيال الأمر!".

في سياق مماثل، يشار إلى أنه تم تطبيق عقوبات كذلك، لكنها أقل صرامة تجاه مسؤولي الفرق الذين استعملوا ألفاظاً نابية بشكل علني في المؤتمرات الصحفية، وهذا ما حصل مع توتو وولف وفريدريك فاسور مديري فريقي مرسيدس وفيراري في لاس فيغاس العام الماضي.