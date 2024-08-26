يوس فيرستابن: الأمور لا تسير جيداً في ريد بُل
انتقد يوس فيرستابن والد ماكس فيرستابن، قرار فريق ريد بُل بالعودة لاستعمال القطع القديمة في السيارة، وذلك خلال جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.
كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل ويوس فيرستابن
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
عانت ريد بُل بشكل واضح في زاندفورت لمجاراة مكلارين السريعة جداً، والتي باتت بوضوح السيارة الأسرع حتى الآن في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.
وبعد السباق الذي انتهى بفوز لاندو نوريس سائق مكلارين بفارق قارب 23 ثانية أمام فيرستابن، انتقد والده يوس، قرارات ريد بُل.
حيث قال في تصريح لصحيفة "De Telegraaf": "ربما لا يجب عليّ قول ذلك، لكنني سأقوله على أية حال".
وأكمل: "فكرةُ العودة لاستعمال قطع قديمة في السيارة - تلك التي تم استعمالها في بداية الموسم - تُظهر أن الأمور لا تسير جيداً".
وأردف: "كان ماكس يعرف أن هذا ما سيحصل".
وتابع: "من الواضح أن الوضع سيكون صعباً جداً لبقية الموسم. يقدم ماكس كل ما بوسعه لكنه لا يمتلك سيارة قادرة على القيام بالعمل المطلوب".
واختتم: "مجرد التأهل بالمركز الثاني كان معجزة بحد ذاتها".
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