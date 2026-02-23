في أعقاب أكبر تغيير تقني في القوانين منذ جيل كامل، كانت جميع الأنظار تتجه نحو كيفية تفسير الفرق لهذه القوانين الجديدة.

وكان التحدي أكبر بالنسبة للفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقراً له.

إذ لم يقتصر الأمر على تصميم هيكل جديد كلياً يحمل اسم RB22، بل شرع الفريق أيضاً في حقبة جديدة عبر بناء وحدات الطاقة الخاصة به، والتي جرى تطويرها بالشراكة مع فورد ضمن مشروع Red Bull Powertrains أو وحدات طاقة ريد بُل.

وسواء خلال الاختبارات التمهيدية في برشلونة أو في التجارب الرسمية ما قبل الموسم في البحرين، قدّمت ريد بُل أداءً هادئاً لكنه مثير للإعجاب. حيث بدت السيارة متوازنة منذ البداية.

وكانت وتيرة السيارة تنافسية في محاكاة المسافات الطويلة، وأحياناً لافتة للنظر.

وفي بعض مستويات الوقود، بدت السيارة أسرع مما كان متوقعاً، ما يشير إلى أن فهم الفريق لقوانين الانسيابية الجديدة قد يكون أعلى مما كان يُعتقد.

وقد انعكست هذه القوة الأساسية أيضاً في المحرك. فعلى الرغم من أن هذا الموسم يُعد الأول لـ فورد مع مشروع كهذا، حيث أظهر المحرك سرعة جيدة على الخطوط المستقيمة، وتوزيعاً ثابتاً للطاقة، إضافة إلى مستوى عالٍ من الموثوقية.

وضمن حديثه لقناة RTBF البلجيكية، عبّر يوس فيرستابن عن تفاؤله الحذر عندما سُئل عن الترتيب التنافسي.

فقال: "بالطبع، لا يمكنك أبداً معرفة الأداء بالكامل. لا ترى ما يحدث فعلاً خلف كواليس الاختبارات والتجارب، لكن يجب أن أقول إنني سعيد بما حدث".

وأكمل: "بالنظر تحديداً إلى المحرك، فإن انطباعي الأول أنه قوي ومتين. سنرى أين سيكون مركزنا حقاً في السباق الأول".

وأضاف: "هناك بعض المشاكل البسيطة، لكن هذا أمر طبيعي. ستكون هناك دائماً تعديلات يجب القيام بها، لكن السيارة تعمل بشكل مثالي في الوقت الحالي".

واختتم: "لقد قطعت السيارة مسافات كبيرة، وهذا أمر مبشّر".