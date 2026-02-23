تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فورمولا 1
فورمولا 1
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

هاميلتون في رسالة واضحة: "لن أذهب إلى أي مكان!"

فورمولا 1
فورمولا 1
هاميلتون في رسالة واضحة: "لن أذهب إلى أي مكان!"

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

ليام لاوسون يكشف كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ليام لاوسون يكشف كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

بعد تجارب ما قبل الموسم الناجحة في الفورمولا 1، وصف يوس فيرستابن، والد ماكس فيرستابن، أداء الفريق بأنه "مبشّر".

منشور:
يوس فيرستابن

يوس فيرستابن

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

في أعقاب أكبر تغيير تقني في القوانين منذ جيل كامل، كانت جميع الأنظار تتجه نحو كيفية تفسير الفرق لهذه القوانين الجديدة.

وكان التحدي أكبر بالنسبة للفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقراً له. 

إذ لم يقتصر الأمر على تصميم هيكل جديد كلياً يحمل اسم RB22، بل شرع الفريق أيضاً في حقبة جديدة عبر بناء وحدات الطاقة الخاصة به، والتي جرى تطويرها بالشراكة مع فورد ضمن مشروع Red Bull Powertrains أو وحدات طاقة ريد بُل.

وسواء خلال الاختبارات التمهيدية في برشلونة أو في التجارب الرسمية ما قبل الموسم في البحرين، قدّمت ريد بُل أداءً هادئاً لكنه مثير للإعجاب. حيث بدت السيارة متوازنة منذ البداية.

وكانت وتيرة السيارة تنافسية في محاكاة المسافات الطويلة، وأحياناً لافتة للنظر. 

وفي بعض مستويات الوقود، بدت السيارة أسرع مما كان متوقعاً، ما يشير إلى أن فهم الفريق لقوانين الانسيابية الجديدة قد يكون أعلى مما كان يُعتقد.

وقد انعكست هذه القوة الأساسية أيضاً في المحرك. فعلى الرغم من أن هذا الموسم يُعد الأول لـ فورد مع مشروع كهذا، حيث أظهر المحرك سرعة جيدة على الخطوط المستقيمة، وتوزيعاً ثابتاً للطاقة، إضافة إلى مستوى عالٍ من الموثوقية.

وضمن حديثه لقناة RTBF البلجيكية، عبّر يوس فيرستابن عن تفاؤله الحذر عندما سُئل عن الترتيب التنافسي.

فقال: "بالطبع، لا يمكنك أبداً معرفة الأداء بالكامل. لا ترى ما يحدث فعلاً خلف كواليس الاختبارات والتجارب، لكن يجب أن أقول إنني سعيد بما حدث".

وأكمل: "بالنظر تحديداً إلى المحرك، فإن انطباعي الأول أنه قوي ومتين. سنرى أين سيكون مركزنا حقاً في السباق الأول".

وأضاف: "هناك بعض المشاكل البسيطة، لكن هذا أمر طبيعي. ستكون هناك دائماً تعديلات يجب القيام بها، لكن السيارة تعمل بشكل مثالي في الوقت الحالي". 

واختتم: "لقد قطعت السيارة مسافات كبيرة، وهذا أمر مبشّر".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

أبرز التعليقات

المزيد من
ريد بُل ريسينغ

لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فورمولا 1
فورمولا 1
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد