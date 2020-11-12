يوري فيبز ينضم إلى ريد بُل كسائق احتياطي لجائزة تركيا الكبرى
سيتواجد سائق الفورمولا 2 يوري فيبز مع ريد بُل وفريقها الرديف ألفا تاوري في دور السائق الاحتياطي لجائزة تركيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.
فيبز صاحب الـ 20 عامًا هو عضو في أكاديمية ريد بُل للناشئين منذ نهاية 2018، وكان من المقرر أن يشارك في السوبر فورمولا هذا العام، قبل أن تعقّد قيود السفر المستمرة من خططه.
وعوضًا عن ذلك شارك فيبز في الفورمولا 2 وبطولة الفورمولا الأوروبية الإقليمية، كما سيشغل دور السائق الاحتياطي لريد بُل في اسطنبول نهاية هذا الأسبوع.
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وقد أعلنت ريد بُل عبر تويتر أنّ فيبز قد أكمل الـ 300 كلم المطلوبة على سيارة فورمولا واحد من أجل الحصول على رخصة فيا الخاصة، ما يعني أنّه سيكون مؤهلًا للتسابق إذا ما تطلّب الأمر ذلك.
ويحل فيبز مكان سائقَي ريد بُل وألفا تاوري الاحتياطيين الأساسيين سيباستيان بويمي وسيرجيو سيتي كامارا، حيث أنّ كلاهما مرتبط بالتزامات أخرى نهاية هذا الأسبوع.
جديرٌ بالذكر أنّ فيبز قد انضم إلى صفوف فريق دامس في الفورمولا 2 مكان شون غيلايل المصاب بدءًا من جولة سبا، حيث سجّل 16 نقطة في 8 سباقات، بما فيها منصّة تتويج في سباق موجيللو القصير.
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