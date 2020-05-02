ياماها: تعيّن علينا منع هاميلتون من دخول الحلبة مبكّرًا جدًا خلال حدث المبادلة

بعد انتهاء موسمَي الموتو جي بي والفورمولا واحد في 2019، نظّمت شركة مانستر إنرجي – وهي الراعي الأساسي لهاميلتون وياماها – عمليّة مبادلة بين هاميلتون وروسي في ديسمبر على حلبة فالنسيا.

وحصل هاميلتون على فرصة قيادة درّاجة موتو جي بي للمرّة الأولى، بينما قاد روسي سيارة مرسيدس من موسم 2017 التي حقّق بها هاميلتون لقب العالم ذلك العام.

وضمن حوارٍ مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، استذكر ميريغالي مدى حرص وتعطّش هاميلتون للتوجّه إلى الحلبة، لدرجة أنّه اضطرّ لمنعه من الخروج إلى المسار مبكّرًا بسبب حرارة المسار المنخفضة لدرجة خطرة.

وقال حيال ذلك: "حسنًا، لكن كان يومًا جميلًا. اعتقدا بأنّها مجرّد فرصة ترويجيّة فحسب، لكنّها لم تكن كذلك في الحقيقة".

وتابع: "تواجد فالنتينو في موقع خوّل له إجراء بعض الطلعات التجريبيّة خلف مقود مرسيدس".

وأكمل: "وصل هاميلتون إلى الحلبة مبكّرًا جدًا وتعيّن علينا إيقافه، لأنّه أراد الركوب على الدرّاجة في التاسعة صباحًا، لكنّ الأجواء كانت باردة حينها".

ثمّ تابع: "تعيّن علينا حينها تغيير كامل البرنامج، كون فالي وصل متأخّرًا قليلًا وأرادوا إرسال لويس إلى الحلبة في أسرع وقتٍ ممكن، لكنّنا أخبرناه بأنّه من المستحيل دخول حلبة فالنسيا في ديسمبر قبل الـ 11 صباحًا".

وواصل حديثه بالقول: "وبعد أن خسر تلكما الساعتين، فقد حاول التواجد على المسار لأكثر وقتٍ ممكن".

ويُعرف هاميلتون بعشقه للدرّاجات والموتو جي بي، لكنّ خبرته على المسار على الدرّاجات قبل ذلك اليوم كانت محدودة، وتعود آخر قيادة له إلى بداية عام 2019 على حلبة خيريز على متن درّاجة ياماها "آر1" رفقة درّاجي السوبربايك أليكس لويس ومايكل فان دير مارك.

وتعرّض هاميلتون لجادث صغير خلال تلك المشاركة، وأُشير لاحقًا إلى أنّه تعرّض لحادث طفيف ضمن قيادته لدرّاجة الموتو جي بي كذلك.

لكنّ أداءه على الدرّاجة أثار إعجاب القائمين على ياماها حينها، وقال ميريغالي: "سبق أن قاد درّاجة قبل ذلك ثماني مرّات فقط قبل ركوب درّاجة الموتو جي بي، لذا برأيي فإنّ أداءه لم يضرّ به".

وأكمل: "من الواضح أنّنا حاولنا وضع الدرّاجة في الظروف الأمثل، حيث كانت إعدادات المحرّك بخرائط الطقس الممطر، وكانت الإطارات المستخدمة غير تلك التي نستخدمها عادة، وكذلك كانت القوانين تمنعنا من استخدامها".

واختتم بالقول: "كانت الرياح قويّة، والأجواء باردة، لذا لم تكن الظروف مثاليّة، لكنّه توقّف فقط عندما رفعنا العلم الشطرنجيّ".