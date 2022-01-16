ياماموتو: مغادرة هوندا للفورمولا واحد كانت مبكّرة جدًا

أعلنت هوندا في أكتوبر 2020 أنّها ستضع حدًا لبرنامجها للفورمولا واحد بعد موسم 2021 على إثر سبعة أعوامٍ من تزويد وحدات الطاقة الهجينة لمكلارين أوّلًا، ومن ثمّ لألفا تاوري وريد بُل.

ودفع ذلك ريد بُل لنقل عمليّة تطوير المحرّك إلى مصنعها الجديد في مقر ميلتون كينز الخاص بها، وتعاقدت مع العديد من أفراد طاقم هوندا والعديد من موظّفي الفرق المنافسة لإطلاق قسم "ريد بُل باورترينز" الجديد.

وبعد أعوامٍ من المعاناة مع مكلارين، حقّقت هوندا تحسينات كبيرة على محرّكاتها، وهو ما سمح لريد بُل بمنافسة مرسيدس المسيطرة والسماح لماكس فيرشتابن بالظفر بلقب بطولة العالم لموسم 2021 بعد معركة دراميّة مع لويس هاميلتون.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت هوندا قد غادرت الفورمولا واحد في مرحلة مبكّرة للغاية في الوقت الذي بدأت فيه بجني ثمار جهودها، اتّفق ياماموتو مع ذلك الشعور.

وقال الياباني: "أتّفق مع ذلك شخصيًا. لكنّ هذا قرار الشركة وأتفّهم الوجهة التي تريد اتّباعها، لذا علينا قبول ذلك في النهاية".

وأضاف: "لكن دائمًا ما تكون لدينا مخيّلة، لذا نأمل أن تعود هوندا إلى الفورمولا واحد يومًا ما".

وفي حين أنّ ياماموتو اعترف بأنّه كان حزينًا لرؤية هوندا تُغادر البطولة، فإنّه قال بأنّ هناك "شعورًا بالرضا عوضًا عن الارتياح" عبر الظفر بلقب السائقين مع فيرشتابن، وهو ما يعني أنّ هوندا حقّقت في النهاية أهدافها ولن تُغادر البطولة خالية الوفاض وبعملٍ غيرٍ مكتمل.

وقال في هذا الصدد: "ذلك محزنٌ بالطبع، لكنّنا علمنا ذلك منذ أكتوبر 2020، لذا علمنا أنّ علينا الضغط بقوّة في 2021".

وأضاف: "اتّبعنا مقاربة ذهنيّة مختلفة ونظرنا إلى القرار بشكلٍ مختلف، وحاولنا تقديم كلّ شيء من أجل توفير أفضل أداء في الوقت المتبقي لدينا".

وأكمل: "ركّزنا على الفوز بالبطولة ضمن عامنا الأخير، وأعتقد بأنّنا أكملنا عملنا في الفورمولا واحد الآن. حقّقنا هدفنا، حتّى مع ذلك الحيّز الزمني الضيّق الذي وضعناه لأنفسنا".

وواصل شرحه بالقول: "بدأنا أوّلًا بشراكة مع تورو روسو ومن ثمّ مع ريد بُل بعد ذلك بعام. كان هدفنا وكذلك هدفهم الفوز بالبطولة في غضون ثلاثة أعوام. وكان ذلك ما حدث بالضبط في 2021، لذا كانت تلك قصّة رائعة، خاصة أنّنا بذلنا الكثير من الجهد في ذلك".

وقال ياماموتو أنّ هوندا ستُواصل توفير الدعم لجهود ريد بُل لإنجاح عمليّات المحرّكات لديها، حيث ستكون خصائص محرّك 2022 آخر ما تمّ تصميمه في مصنع هوندا في ساكورا.

وقال في هذا الصدد: "سيجري العمل في منشأة ريد بُل باورترينز، وسندعمهم من أجل استخراج أداء جيّد مع ألفا تاوري وريد بُل. لكن أجل، ستكون علاقة مختلفة بالتأكيد".

واختتم بالقول: "إنّها مهمّة صعبة، لكنّهم يريدون أن يكونوا أقوى وأكثر اتّحادًا كفريق من خلال تصنيع كلّ شيء في مصنعهم. نريد دعمهم قدر الإمكان من خلال مواردنا لجعل هذا المشروع ناجحًا".