تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

كشف ليام لاوسون كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
كشف ليام لاوسون كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

جدل وحدات الطاقة: ريد بُل تنفي التكهنات وفاولز يقول "هناك ألاعيب تجري"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
جدل وحدات الطاقة: ريد بُل تنفي التكهنات وفاولز يقول "هناك ألاعيب تجري"

أستون مارتن تراهن على قيادة نيوي حتى 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
أستون مارتن تراهن على قيادة نيوي حتى 2026

لاوسون يكشف عن المشكلة الأكبر التي ستواجه السائقين في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لاوسون يكشف عن المشكلة الأكبر التي ستواجه السائقين في 2026

جميع الإحصائيات الهامة من تحارب ما قبل موسم 2026 للفورمولا 1 في البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
جميع الإحصائيات الهامة من تحارب ما قبل موسم 2026 للفورمولا 1 في البحرين
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

يرى ويل باكستون مقدم إف1 تي في السابق أن سائقين مثل لويس هاميلتون وفرناندو ألونسو كانوا ينتظرون القوانين الجديدة على أمل أن تناسبهم مجددًا، متسائلًا عمّا إذا كان عدم تأقلمهم مع سيارات 2026 قد يعني اقتراب نهاية مسيرتهم.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ويل بوكستون ولورانس باريتو وأريانا برافو

ويل بوكستون ولورانس باريتو وأريانا برافو

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

يرحّب موسم 2026 بمجموعة جديدة من القوانين، تتضمن توزيعًا شبه متساوٍ بين محرك الاحتراق الداخلي والطاقة الكهربائية بنسبة تقارب 50-50، إضافة إلى سيارات أصغر وأخف وزنًا واعتماد الانسيابية النشطة، إلى جانب تغييرات أخرى عديدة.

وقد أُتيحت للسائقين فرصة إبداء آرائهم حول السيارات الجديدة خلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين، حيث وصف بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن الأمر بأنه "فورمولا إي مع المنشطات".

من جهته، تحدث باكستون خلال بودكاست "أب تو سبيد" عن ذلك قائلًا: "القوانين السابقة لم تناسب سائقين من جيل معين".

وأضاف: "انظر إلى لويس هاميلتون، فرناندو ألونسو. أنظر أيضًا إلى دانيال ريكاردو أو فالتيري بوتاس أو سيرجيو بيريز، وهم من جيل مشابه تقريبًا لجيل لويس وفرناندو، والذين لم يتأقلموا مع تلك القوانين".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "وفي النهاية، أنهت تلك القوانين مسيرة دانيال وألحقت ضررًا لا يمكن إصلاحه بمسيرة تشيكو. لكنهم جميعًا كانوا ينتظرون هذه القوانين الجديدة، آملين أن يؤدي التحول نحو سيارة أخف وأكثر مرونة إلى إبراز نقاط قوتهم، أليس كذلك؟".

وأكمل: "لذلك ليس من المستغرب أنهم يتحدثون بصراحة شديدة عن مشاعرهم تجاهها، لأن هذه كانت فرصتهم، أليس كذلك؟ كانت فرصتهم للعودة إلى أسلوب السيارة وأسلوب السباق الذي أحبوه، والذي يُظهر لويس هاميلتون الفائز بسبعة ألقاب".

واختتم: "لويس لم ينسَ كيف يقود بين 2021 و2022. ما تغيّر هو السيارة. لا أعتقد أن السائق هو من تغيّر. لكن إذا لم يحصلوا هذا العام على سيارات تناسب نقاط قوتهم، فهل ستكون هذه بداية النهاية، أم أن البداية كانت في 2022؟ سيكون من المثير جدًا رؤية ذلك".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق كشف ليام لاوسون كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

لاوسون يكشف عن المشكلة الأكبر التي ستواجه السائقين في 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لاوسون يكشف عن المشكلة الأكبر التي ستواجه السائقين في 2026

فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: سيارة "آر.بي22" تتمتع بكفاءة عالية لكنها بحاجة إلى تحسين
المزيد من
فرناندو ألونسو

أستون مارتن تراهن على قيادة نيوي حتى 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
أستون مارتن تراهن على قيادة نيوي حتى 2026

هوندا "غير راضية" عن أدائها في الفورمولا 1 وليس فقط عن الموثوقية

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا "غير راضية" عن أدائها في الفورمولا 1 وليس فقط عن الموثوقية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
أستون مارتن رايسينغ

هوندا تصدر بيانًا بشأن مشاكل أستون مارتن وتجاربها "الصعبة" في البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تصدر بيانًا بشأن مشاكل أستون مارتن وتجاربها "الصعبة" في البحرين

ألونسو واثق من فريقه: متأكد أن كل شيء سيتحسّن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ألونسو واثق من فريقه: متأكد أن كل شيء سيتحسّن

فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

أحدث الأخبار

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

كشف ليام لاوسون كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
كشف ليام لاوسون كيف دعمه ماكس فيرستابن بعد إبعاده من ريد بُل

راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل: ريد بُل لا تزال تملك أفضل توفير للطاقة في الفورمولا 1

بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد