ويل باكستون: فيراري قد تتأهل في الصف الأخير وتنتزع الصدارة عند المنعطف الأول

أشاد المقدم السابق لدى F1 TV، ويل باكستون، بابتكار فيراري لجناح خلفي ينقلب بزاوية 180 درجة، مضيفاً أن فريق مارانيللو "قد يتأهل في الصف الأخير وينهي السباق منتزعًا الصدارة عند المنعطف الأول".

وخلال تجارب ما قبل الموسم في البحرين، ظهرت فيراري بجناح خلفي لفت أنظار الجميع في الفورمولا 1، لأنه لا يفتح ويغلق فقط، بل ينقلب بالكامل بزاوية 180 درجة.

وكما شرح باكستون، فإن هذا يسمح للفريق بتقليل مقاومة الهواء، ومع وجود جناح صغير إضافي في الخلف، يتم الحفاظ على ثبات الجزء الخلفي من السيارة.

حيث قال باكستون خلال بودكاست Up To Speed:

"سأبدأ بفيراري لأنها بطلة اختبارات وتجارب ما قبل الموسم في الفورمولا 1، والتي نعلم جميعاً أن ذلك لا يعني شيئاً على الإطلاق. لكن دعونا نبدأ بالسرعة الصافية. لقد تصدروا الاختبارات".

وأكمل: "تغيّرت القوانين هذا العام. الآن، في كل مرة يصل فيها السائقون إلى خط مستقيم، يمكنهم فتح الجناح الخلفي والجناح الأمامي لتقليل مقاومة الهواء وتقليل الارتكازية وزيادة السرعة القصوى. كل الفرق تفتح الجناح الخلفي. لكن جناح فيراري لا يفتح فقط، بل ينقلب 180 درجة ويصبح مقلوباً".

وأردف: "ماذا يعني ذلك؟ أساسيات الانسيابية في الفورمولا 1 هي عكس أجنحة الطائرات. أجنحة الطائرات مصممة لتوليد الرفع ودفع الطائرة إلى السماء. أما أجنحة سيارات الفورمولا 1 فهي مقلوبة ومصممة لدفع السيارة إلى الأسفل وزيادة التماسك".

وتابع: "لذلك، هذا الجناح الذي ينقلب 180 درجة يحوله فعلياً إلى جناح طائرة ويولد قوة رفع، بينما الجناح الصغير الموجود في الأسفل يساعد على إبقاء الإطارات الخلفية ملتصقة بالأرض حتى لا ترتفع عن المسار. إنه حل ذكي للغاية. وهذا يعني أن فيراري سريعة جداً على الخطوط المستقيمة".

وأضاف أن فيراري بدت قوية بشكل خاص خلال محاكاة الانطلاقات على حلبة البحرين الدولية.

فقال: "كما رأينا في تدريبات الانطلاقة، فإن انطلاقة فيراري… كل السيارات الأخرى مصطفة في الصف الأول والثاني والثالث. لويس كان في الصف العاشر تقريباً.. ومع الوصول إلى المنعطف الأول، كان لويس في المركز الأول".

واختتم: "بالطريقة التي تبدو عليها الأمور حالياً، يمكن لفيراري أن تتأهل من الصف الأخير وتتصدر سباق الجائزة الكبرى عند المنعطف الأول. هكذا تبدو قوة هذه السيارة!".