ادعى المقدم السابق في "إف1 تي في" ويل باكستون أن أستون مارتن "خسرت التجارب" بعد معاناة فريق سيلفرستون في البحرين.

وكانت أستون مارتن قد بدأت الموسم بشكل صعب بعد وصولها إلى البحرين من أجل تجارب ما قبل الموسم وهي بعيدة عن الوتيرة. وصرح لانس سترول بأن سيارة "إيه.إم.آر26"، وهي أول سيارة للفريق تحت قيادة أدريان نيوي ومع وحدة طاقة هوندا، كانت أبطأ بأربع ثوانٍ عن الصدارة.

وقال باكستون في بودكاست "أب تو سبيد": "من خسر التجارب؟ حسنًا، دي سي (دايفيد كولتارد) أشار إلى ذلك في البداية. أستون مارتن. تجارب ما قبل موسم كارثية. كان من المفترض أن تكون هذه هي السيارة، أليس كذلك؟ سيارة أدريان نيوي. دون ادخار أي نفقات. عودة هوندا إلى الرياضة بشكل شبه كامل. ومع ذلك، وحدة طاقة هوندا هي المشكلة الكبرى".

وأضاف: "وإذا عدنا إلى آخر مرة حدث فيها تغيير كبير في قوانين المحركات، كانت هوندا مع مكلارين، وقد أخطأت تمامًا آنذاك. ويبدو الآن أنها متأخرة بشكل كبير، ليس فقط من ناحية الأداء، بل مع وحدة طاقة تفتقر إلى الموثوقية، وفي اليوم الأخير من التجارب أكملوا ست لفات فقط".

من جهته تابع كولتارد قائلًا: "من الصعب جدًا عندما تكون لديك وحدة طاقة تعاني نقصًا في القوة أن تعرف مدى جودة السيارة فعلًا. الجميع يستخدم الإطارات نفسها، وأفضل سيارة تدفع هذه الإطارات إلى حدود أعلى".

وأكمل: "هناك طاقة أكبر تدخل إلى الإطارات. لكن إذا كانت لديك ارتكازية أكبر، يكون الانزلاق أقل وتستخرج كامل الإمكانيات. لذلك لا يوجد ضمان أنه إذا أصلحت هوندا المشكلة فجأة وحصلوا على القوة نفسها، ستدخل سيارة أستون مارتن مباشرة في نطاق عمل مثالي. ربما تجد نفسها خارج ذلك النطاق. لذا لا أعتقد أن الأمر ببساطة أن نقول إن أدريان وفريقه قاموا بعمل رائع وهوندا أخفقت. الاثنان يجب أن يعملا معًا".

وأردف: "الأمر المفاجئ حقًا هو أن هوندا عادت إلى الفورمولا 1، وقد يربك ذلك بعض المستمعين الجدد لأن هوندا كانت لا تزال تزوّد ريد بُل بالمحركات العام الماضي. لكن النقطة هي أنها قررت الانسحاب من الفورمولا 1 وكان من المقرر أن يكون العام الماضي هو الأخير. وبعد ستة أشهر فقط، يبدو أن لورانس سترول أقنعهم بإعادة تصميم وحدة طاقة جديدة للقوانين الجديدة، لكنهم كانوا قد أوقفوا البرنامج ثم اضطروا إلى إعادة تشغيله مجددًا. وخلال ذلك الوقت، فقدوا مهندسين ومصممين لصالح شركات أخرى. ومن الواضح أن الكفاءة الهندسية ليست مجرد عدد موظفين، بل تحتاج إلى أشخاص يملكون الخبرة".