ويليامز يُقلّل من شأن المحادثات مع أنتونيلي بالرغم من طلب رخصة الفورمولا 1

تعزّزت التكهّنات بشأن تسريع وصول أنتونيلي إلى الفورمولا واحد هذا العام على خلفيّة منح ناشئ مرسيدس أيّام اختبارات إضافيّة على سيارة 2021 لرفع وتيرته خلف سيارة جائزة كبرى.

فضلًا عن ذلك فقد تبيّن خلال جائزة ميامي الكبرى أنّه قد تمّ التقدّم بطلبٍ لدى "فيا" لمنح أنتونيلي رخصة قيادة خاصة بالفورمولا 1، بالرغم من عدم بلوغه سنّ الـ 18 الأدنى حتّى أغسطس المقبل.

ولا يزال من غير الواضح أيّ الفرق تقدّم بهذا الطلب، وإن كان ذلك بهدف السماح له بالمشاركة في حصص تجارب أو من أجل مقعد تسابقٍ دائم.

وأشار البعض إلى أنّ ويليامز تسعى لتقييم أنتونيلي بغرض تعويض سارجنت لاحقًا في حال لم يتمكّن الأمريكي من تحسين أدائه بعد بدايته المخيّبة لهذا الموسم.

وبحديثه اليوم الجمعة في ميامي، قلّل جايمس فاولز مدير فريق ويليامز من شأن الأقاويل بأنّه يدفع بقوّة لضمّ أنتونيلي، لكنّه اعترف بحاجة سارجنت لرفع مستواه.

وقال: "لا أعلم أيّ شيء حول ما يحدث في اختبارات مرسيدس الآن. نحن نتابع مثل الجميع، وما نريده على صعيد تشكيلة سائقينا للعام المقبل. ولدينا برنامجنا للسائقين الناشئين".

وأضاف: "بالنسبة لكيمي، فلا يُمكنني تقييم مستواه. وفي حال قاد السيارة هذا العام، فمثلما قلت منذ البداية، فإنّ ذلك سيكون مبنيًا على الاستحقاق".

وأكمل: "على لوغان كسب مقعده في الوقت الحاضر، لديه بعض الأهداف الصعبة التي عليه الاقتراب فيها من أليكس. لكن لا شيء على الرادار لتعويضه في الوقت الحاضر".