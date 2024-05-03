جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

ويليامز يُقلّل من شأن المحادثات مع أنتونيلي بالرغم من طلب رخصة الفورمولا 1

قال فريق ويليامز أنّ على سائقه لوغان سارجنت تحقيق "أهداف صعبة" عبر الاقتراب من زميله أليكس ألبون، لكنّه قلّل من شأن الشائعات بتجهيز أندريا كيمي أنتونيلي كبديلٍ له في الفورمولا 1.

اندريا كيمي أنطونيللي، مرسيدس

تعزّزت التكهّنات بشأن تسريع وصول أنتونيلي إلى الفورمولا واحد هذا العام على خلفيّة منح ناشئ مرسيدس أيّام اختبارات إضافيّة على سيارة 2021 لرفع وتيرته خلف سيارة جائزة كبرى.

فضلًا عن ذلك فقد تبيّن خلال جائزة ميامي الكبرى أنّه قد تمّ التقدّم بطلبٍ لدى "فيا" لمنح أنتونيلي رخصة قيادة خاصة بالفورمولا 1، بالرغم من عدم بلوغه سنّ الـ 18 الأدنى حتّى أغسطس المقبل.

ولا يزال من غير الواضح أيّ الفرق تقدّم بهذا الطلب، وإن كان ذلك بهدف السماح له بالمشاركة في حصص تجارب أو من أجل مقعد تسابقٍ دائم.

وأشار البعض إلى أنّ ويليامز تسعى لتقييم أنتونيلي بغرض تعويض سارجنت لاحقًا في حال لم يتمكّن الأمريكي من تحسين أدائه بعد بدايته المخيّبة لهذا الموسم.

وبحديثه اليوم الجمعة في ميامي، قلّل جايمس فاولز مدير فريق ويليامز من شأن الأقاويل بأنّه يدفع بقوّة لضمّ أنتونيلي، لكنّه اعترف بحاجة سارجنت لرفع مستواه.

وقال: "لا أعلم أيّ شيء حول ما يحدث في اختبارات مرسيدس الآن. نحن نتابع مثل الجميع، وما نريده على صعيد تشكيلة سائقينا للعام المقبل. ولدينا برنامجنا للسائقين الناشئين".

وأضاف: "بالنسبة لكيمي، فلا يُمكنني تقييم مستواه. وفي حال قاد السيارة هذا العام، فمثلما قلت منذ البداية، فإنّ ذلك سيكون مبنيًا على الاستحقاق".

وأكمل: "على لوغان كسب مقعده في الوقت الحاضر، لديه بعض الأهداف الصعبة التي عليه الاقتراب فيها من أليكس. لكن لا شيء على الرادار لتعويضه في الوقت الحاضر".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق براون: نيوي لن يكون قطعة الدومينو الأخيرة التي تسقط في ريد بُل
المقال التالي فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة في تصفيات سباق ميامي القصير ولوكلير ثانياً

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

لوكلير يضع اللوم على ارتفاع حرارة إطاراته في تصفيات ميامي

لوكلير يضع اللوم على ارتفاع حرارة إطاراته في تصفيات ميامي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
لوكلير يضع اللوم على ارتفاع حرارة إطاراته في تصفيات ميامي
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي

فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
فيرستابن يتقدم على سيارتي فيراري ليتأهل أولاً لسباق ميامي الرئيسي
هاميلتون: صراحة ماغنوسن حول تكتيكه "الغبي" أمرٌ "رائع"

هاميلتون: صراحة ماغنوسن حول تكتيكه "الغبي" أمرٌ "رائع"

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
هاميلتون: صراحة ماغنوسن حول تكتيكه "الغبي" أمرٌ "رائع"
نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"

نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"

F1 فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
نتيجة ريكاردو في سباق ميامي القصير "رائعة لإسكات بعض الأفواه"

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط