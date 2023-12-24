ويليامز وساوبر تحددان موعد الكشف عن سيارتيهما لموسم 2024

أعلنت ويليامز وساوبر، أنهما ستكشفان عن سيارتيهما الجديدتين يوم الاثنين 5 فبراير.

سيكون حدث الكشف عن سيارة ساوبر سي44 في لندن، أما ساوبر فلم تعلن عن التفاصيل، حيث كانت العام الماضي قد أطلقت السيارة عبر الكشف عن الكسوة اللونية لكن دون السيارة نفسها.

تصوير: صور موتورسبورت جو غوانيو، ألفا روميو

ووضع كلا الفريقان عبارة "احفظوا التاريخ" عبر قنواتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن فيراري أعلنت في وقت سابق أنها ستكشف عن سيارتها الجديدة يوم 13 فيراير.

وبالنسبة إلى ساوبر، فإنها المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن السيارة في لندن، حيث أقيم الحدث سابقاً في سويسرا، النمسا وألمانيا.