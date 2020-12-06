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ويليامز: وتيرة راسل مع مرسيدس دليل على أن منحه تلك الفرصة كان "صائبًا للغاية"

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ويليامز: وتيرة راسل مع مرسيدس دليل على أن منحه تلك الفرصة كان "صائبًا للغاية"

قال سيمون روبرتس القائم بأعمال مدير فريق ويليامز في الفورمولا واحد أنّ الوتيرة الرائعة التي أظهرها جورج راسل ضمن مشاركته الأولى مع مرسيدس في البحرين خلال تجارب الجمعة الحرة تُظهر بأنّ السماح له بأن يحل مكان لويس هاميلتون كان قرارًا "صائبًا للغاية".

تصدّر راسل حصّتي التجارب الحرة ليوم الجمعة ضمن أوّل يوم له على متن سيارة مرسيدس "دبليو11" على حلبة الصخير، على الرُغم من أنّ زميله بالفريق فالتيري بوتاس قد سجّل زمنًا أسرع تمّ شطبه في الحصة الثانية.

وقد تمّ السماح لراسل بالقيادة لصالح مرسيدس بعد مفاوضات بين ويليامز والفريق الألماني استمرت طوال يوم الثلاثاء الماضي.

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"إنّه بداية مذهلة. أثق في أنّه ما كان ليحلم بيوم أفضل من هذا" قال روبرتس عن راسل.

وأضاف: "يُظهر ذلك أنّنا اتّخذنا القرار الصائب. من خلال ما رأيناه فقد كان صائبًا للغاية أن نمنحه تلك الفرصة. ويالها من فرصة عظيمة بالنسبة له من الناحية الرياضية".

وتابع: "نتمنى له أن يواصل ذلك الأداء الجيّد. كما أنه سيعود إلى الفريق وهو أقوى، وهذا ما نريده، لكنّه سيكون على الأرجح محبطًا بعض الشيء عندما يعود إلى سيارتنا!. بيد أنّ ذلك سيساعدنا على تطوير السيارة أكثر كذلك. لذلك فقد سمحنا له بتلك الفرصة مع أطيب أمنياتنا ودعمنا الكامل. وكما قال هو، فهو ما يزال سائقًا لويليامز وسيعود لمساعدتنا. وذلك كله جيّد".

في المقابل، اعترف روبرتس أنّه لم يعلم إصابة هاميلتون بفيروس كورونا حتى تواصل معه توتو وولف مدير فريق مرسيدس وأشار إلى رغيته بأنّ يحل راسل مكان سائقه.

حيث وافقت ويليامز على تسريح ناشيء مرسيدس راسل، إلى جانب ضمان أن يكون سائقها الاحتياطي جاك أيتكن متوافرًا من التزاماته مع فريقه كامبوس في الفورمولا 2.

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وعن ذلك قال روبرتس: "لطالما جمعتنا بمرسيدس علاقة قريبة لفترة طويلة، حيث نستخدم محركاتهم وأمور أخرى. لذلك دومًا ما كانت هنالك تلك الحقيقة بأنّنا سنخوض محادثة بشأن أي شيء، حيث وصلنا إلى اتفاق مشترك في النهاية. لم يكن أمرًا صعبًا على الإطلاق".

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