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ويليامز واثقة من جهوزية سيارتها لتجارب موسم 2020 الشتوية

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ويليامز واثقة من جهوزية سيارتها لتجارب موسم 2020 الشتوية
15-01-2020

أكدت ويليامز ثقتها في جهوزية سيارتها لموسم 2020 بحلول التجارب الشتوية، بعد اجتياز جميع اختبارات التصادم الإلزامية، على عكس الدراما التي عانى منها الفريق حين تأخر على موعد التجارب الشتوية لموسم 2019 المنصرم.

عانى فريق غروف من بداية صعبة للموسم الماضي، حيث لم ينجح في تجهيز السيارة للتجارب الشتوية بالوقت المحدد، إضافة إلى بطء واضح للسيارة طوال التجارب والموسم كذلك.

وأكدت كلير ويليامز نائبة مدير الفريق أنها متفائلة حيال بداية موسم 2020.

فقالت: "وضعنا لأنفسنا أهدافاً صعبة خلال الفترة الشتوية، فيما يتعلق بالانسيابية بشكل خاص، بهدف إيجاد الأداء ومن ثم حل بعض المشاكل التقنية كذلك".

وأكملت: "من الواضح أن هدفنا الأساسي هو إيصال السيارة في الوقت المقرر. ولدي ثقة مطلقة بأن هذا ما سيحصل".

أحد أهم جوانب الاختلاف لهذا الموسم يكمن في اجتياز ويليامز لاختبارات التصادم من دون مشاكل.

حيث قالت ويليامز: "إحدى أهم علامات النجاح هو اجتيازنا لجميع اختبارات التصادم، والأهم أننا قمنا بذلك من المرة الأولى بعكس الموسم الماضي".

لكن، وبالرغم من هذه الثقة، لكن ويليامز لم ترغب بالإدلاء بأية توقعات حيال فرص الفريق للموسم المقبل.

فقالت: "يعلم الجميع كمية العمل المبذول خلف الكواليس. وكان هناك الكثير من العمل بالفعل طوال الموسم".

وأكملت: "بالنظر إلى ما قمنا به خلال الفترة الشتوية، هذه هي البداية. لكن لا يمكنك أن تكون متأكداً مئة بالمئة في الفورمولا واحد. علينا الانتظار لنرى".

واختتمت: "لكننا نحرز تقدماً. أعتقد أننا سنتقدم، لكن لا يمكننا تحديد المستوى بعد، لأننا لا نعلم مستويات الآخرين".

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الجمعة ٢٩ نوفمبر
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