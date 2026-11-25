فورمولا 1

ويليامز وألبين تقعان في مخالفة سقف النفقات لموسم 2025

توصل الفريقان إلى اتفاقية قبول المخالفة مع الاتحاد الدولي للسيارات، بعد تجاوز القواعد المالية، مع فرض عقوبة رياضية على ويليامز وغرامة مالية على ألبين

فيليب كليرين

منشور: 25-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

أليكس ألبون، ويليامز

الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

وقعت ويليامز وألبين في مخالفة سقف النفقات الخاص بالفورمولا 1 لموسم 2025، وتوصل الفريقان إلى اتفاقية قبول المخالفة مع الاتحاد الدولي للسيارات، إذ تلقت ويليامز عقوبة رياضية بسبب تجاوز الإنفاق المسموح به، بينما فُرضت غرامة مالية على ألبين.

وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات اليوم الأربعاء أن ويليامز تجاوزت سقف النفقات لعام 2025 بمبلغ 627 ألف جنيه إسترليني، أي بنسبة 0.48%. وأوضح التحقيق أن التجاوز لم يكن متعمدًا، بل نتج عن الطريقة التي فسّر بها الفريق القوانين المالية، ما يعني ارتكابه ما يُعرف بـ"مخالفة تجاوز طفيف للإنفاق ومخالفة إجرائية".

وقدمت إدارة سقف النفقات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات إلى ويليامز اتفاقية قبول المخالفة، ووافق الفريق عليها. وأشار الاتحاد إلى أن ويليامز "تعاونت بحسن نية وبروح إيجابية"، وخلص إلى أنها لم تحاول تحقيق أية أفضلية رياضية من وراء ذلك.

اقرأ أيضاً:

ومع ذلك، فرض الاتحاد الدولي للسيارات على ويليامز عقوبة مالية وأخرى رياضية. فإلى جانب دفع غرامة مالية لم يُكشف عن قيمتها، وتسديد نفقات إدارة سقف النفقات، سيُحرم الفريق من نسبة 1.5% من حصته المسموح بها لاختبارات نفق الهواء وديناميكا الموائع الحسابية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وأوضح الفريق في بيان أنه ارتكب خطأ أثناء إعادة تنظيم هيكله الإداري، بعدما اعتقد أن بعض النفقات الإدارية لا تندرج ضمن سقف النفقات.

وقال متحدث باسم ويليامز: "تتعلق المخالفة بالنفقات الإدارية التي تكبدناها أثناء إجراء تغييرات على هيكل الشركة. كنا نعتقد أن هذه النفقات تقع خارج نطاق سقف النفقات".

وأضاف: "بعد مناقشات مع الاتحاد الدولي للسيارات، اتفقنا على تسوية المسألة وفقًا لتفسيره الذي يرى ضرورة احتساب هذه النفقات ضمن الحد".

وتابع: "أشار الاتحاد الدولي للسيارات إلى أن ويليامز لم تحقق أية أفضلية رياضية أو مالية، كما أننا لم نسعَ إلى ذلك في أي وقت. وأشار أيضًا إلى أننا تعاونّا بحسن نية طوال عملية المراجعة".

وأكمل: "النزاهة عنصر أساسي في هوية ويليامز، ويمكننا الآن إغلاق هذا الملف والتركيز على مستقبلنا. لطالما كنا من الداعمين الأقوياء لسقف النفقات، وسنواصل ذلك، إذ إن تطبيقه بفاعلية يتطلب بطبيعة الحال رقابة دقيقة".

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ويليامز ستتعرض لتقليص بنسبة 1.5% في الحد الأقصى لعدد مرات دخول نفق الهواء وساعات اختبارات ديناميكا الموائع الحسابية المسموح بها، خلال النصف الثاني من الموسم الحالي والنصف الأول من عام 2027.

ويأتي ذلك مقارنةً بنسبة أساسية تبلغ 105% للفترة الحالية، استنادًا إلى احتلال الفريق المركز الثامن في البطولة عند نقطة القياس السابقة، وبنسبة 110% للفترة التالية، مع افتراض بقاء ويليامز في المركز التاسع بالترتيب حتى جائزة أبوظبي الكبرى.

ويعني ذلك أن عدد ساعات اختبارات نفق الهواء المتاحة للفريق المتمركز في غروف سينخفض من 336 إلى 331 ساعة خلال الفترة المتبقية من المرحلة الحالية، ومن 352 إلى 347 ساعة خلال النصف الأول من العام المقبل.

أليكس ألبون، ويليامز

الصورة من قبل: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

ألبين تتلقى غرامة بسبب مخالفة إجرائية

في المقابل، فُرضت غرامة على ألبين بسبب "مخالفة إجرائية"، وهو ما يعني أن الفريق لم يتجاوز فعليًا سقف النفقات لعام 2025، لكنه قدم تقارير مالية تضمنت معلومات غير دقيقة.

واستبعدت ألبين عن طريق الخطأ عددًا من النفقات غير الرياضية، بما في ذلك تكاليف التسويق والموارد البشرية.

وبناءً على ذلك، ستُفرض على ألبين غرامة مالية، إلى جانب إلزامها بتسديد نفقات إدارة سقف النفقات. وكما هي الحال مع ويليامز، لم يُكشف عن قيمة الغرامة، رغم أن التقديرات تشير عادةً إلى أن العقوبات على مخالفات مماثلة تتراوح بين 300 ألف و500 ألف دولار.

وقال الفريق في بيانه: "يقر فريق بي دبليو تي ألبين للفورمولا 1 بنتائج إدارة سقف النفقات بشأن فترة إعداد التقارير لعام 2025، ويقبل بها".

وأضاف: "يقبل الفريق بأنه ارتكب دون علمه مخالفة إجرائية، نتيجة وجود معلومات غير دقيقة في وثائق التقارير السنوية الكاملة المتعلقة بالنفقات المستثناة والتعديلات".

وتابع: "تعلقت الأخطاء والمعلومات غير الدقيقة تحديدًا بالنفقات غير الرياضية والتشغيلية، والتي أقرت إدارة سقف النفقات بأنها لم تمنح الفريق أي أفضلية على صعيد الأداء، ومن بينها الأنشطة التسويقية، والأنشطة غير المرتبطة بالفورمولا 1، وأنشطة الموارد البشرية، ومكافآت الموظفين، وتسويات النفقات، وتكاليف المخزون".

واختتم الفريق بيانه قائلًا: "نود أيضًا أن نعرب عن شكرنا لإدارة سقف النفقات والاتحاد الدولي للسيارات على دقتهما وتفهمهما طوال العملية بأكملها. لا تزال القوانين المالية حديثة نسبيًا، كما أنها تتطور باستمرار وتتسم بالتعقيد، مع وجود بعض الاستثناءات والتعديلات التي تخضع لتفسير كل فريق. ويقر الفريق بالجهود الجماعية المطلوبة على مستوى المؤسسة بأكملها، ويدرك المجالات التي يمكن إدخال تحسينات عليها مستقبلًا".

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق 5 أمور تستحق المتابعة في جائزة قطر الكبرى 2026

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

فيليب كليرين





هيرتا أمام قرار مصيري بعد استبعاده من تشكيلة كاديلاك للفورمولا 1 في 2027



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



9 س



هيرتا أمام قرار مصيري بعد استبعاده من تشكيلة كاديلاك للفورمولا 1 في 2027





الفورمولا 1 تتجه إلى تقليص عدد الفرق الزبونة مع ظهور تفاصيل رئيسية بشأن خطة 2030



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



الفورمولا 1 تتجه إلى تقليص عدد الفرق الزبونة مع ظهور تفاصيل رئيسية بشأن خطة 2030





ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

المزيد من

ويليامز





ما الذي لا يزال على المحكّّ في موسم 2026 للفورمولا 1؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



ما الذي لا يزال على المحكّّ في موسم 2026 للفورمولا 1؟





ما الذي كشفه سباق البرازيل بشأن قدرة الفورمولا 1 على التعامل مع الأمطار؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



ما الذي كشفه سباق البرازيل بشأن قدرة الفورمولا 1 على التعامل مع الأمطار؟





تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



تجارب برشلونة في مارس



تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

أحدث الأخبار





ويليامز وألبين تقعان في مخالفة سقف النفقات لموسم 2025



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



ويليامز وألبين تقعان في مخالفة سقف النفقات لموسم 2025





5 أمور تستحق المتابعة في جائزة قطر الكبرى 2026



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



9 دقيقة



5 أمور تستحق المتابعة في جائزة قطر الكبرى 2026





فرناندو ألونسو: سأعتزل الفورمولا 1 عندما أشعر بأنني أصبحت بطيئًا، وليس عند بلوغ سن محددة



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



2 س



فرناندو ألونسو: سأعتزل الفورمولا 1 عندما أشعر بأنني أصبحت بطيئًا، وليس عند بلوغ سن محددة





فيراري وهاميلتون ولوكلير تجاوزوا الحدود: الكلام لم يعد كافيًا الآن



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



2 س



فيراري وهاميلتون ولوكلير تجاوزوا الحدود: الكلام لم يعد كافيًا الآن

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟





حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟





مرسيدس تترنح أمام ضربات فيرستابن القاضية في لاس فيغاس



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



مرسيدس تترنح أمام ضربات فيرستابن القاضية في لاس فيغاس





هناك جانب إيجابي كبير لبداية موسم 2026 السيئة.. وسنرى نتائجه بعد ثلاثة أعوام ونصف!



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



هناك جانب إيجابي كبير لبداية موسم 2026 السيئة.. وسنرى نتائجه بعد ثلاثة أعوام ونصف!

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك