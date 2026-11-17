فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

ويليامز وأستون مارتن ضمن الفرق التي تكشف عن كسوات لونيّة جديدة لسياراتها في جائزة لاس فيغاس الكبرى مع "استبدال" أكورا لهوندا

تعتمد فرق الفورمولا 1 تصاميم خاصة لسياراتها خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى، حيث تروّج أستون مارتن لعلامة أكورا، التابعة لهوندا والمتخصصة في السيارات عالية الأداء.

منشور: 17-11-2026

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كسوة ويليامز لسباق لاس فيغاس

الصورة من قبل: ويليامز

تُعدّ ويليامز وأستون مارتن من بين فرق الفورمولا 1 التي أدخلت تعديلات على تصاميم ألوان سياراتها استعدادًا لجائزة لاس فيغاس الكبرى التي تُقام نهاية هذا الأسبوع.

وتتجه الفورمولا 1 إلى لاس فيغاس لخوض ثالث وآخر سباق لها في الولايات المتحدة هذا الموسم، بعدما تحولت عاصمة الترفيه سريعًا إلى واحدة من أبرز عطلات نهاية الأسبوع التجارية في روزنامة البطولة بالنسبة إلى الفرق وشركائها.

ونتيجة لذلك، تعتمد عدة فرق تصاميم خاصة لسياراتها هذا الأسبوع، إذ ستظهر ويليامز بتصميم أزرق كرومي على سيارة FW48 التي سيقودها أليكس ألبون وكارلوس ساينز في السباق.

في المقابل، تستبدل أستون مارتن جميع الشعارات الرئيسية لهوندا، شريكتها في وحدة الطاقة، بشعارات أكورا، العلامة الفاخرة التابعة لهوندا والتي ينصب نشاطها بشكل أساسي في أمريكا الشمالية.

كسوة أستون مارتن

الصورة من قبل: Aston Martin

وستحمل مقدمة سيارة AMR-26 وغطاء محركها وبدلات سائقيها شعارات أكورا، في خطوة تندرج ضمن سلسلة طويلة من عمليات الترويج للعلامة الأمريكية على سيارات فرق هوندا في الفورمولا 1.

كما ستحصل سيارتا فرناندو ألونسو ولانس سترول على لمسات إضافية باللون الأبيض على المقدمة والجوانب وغطاء المحرك، بناءً على طلب الراعي كورويف.

أما فريق ألبين، فسيعتمد بدوره حضورًا إضافيًا للعلامة الوردية للراعي الرئيسي المغادر «بي دبليو تي» على الجوانب.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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