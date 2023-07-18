ويليامز: هدوء وثقة ألبون "ينتشران ضمن صفوف كامل الفريق"

بعد تألقه في كندا وتسجيل 6 نقاط بالمركز السابع، لم ينجح ألبون بتسجيل النقاط في النمسا. لكنه عاد ليحقق المركز الثامن في سيلفرستون ليدفع ويليامز أمام ألفا روميو ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، مع 11 نقطة حتى الآن.

وعلى حلبة لم يكن من المتوقع أن تقدم فيها ويليامز أداء ممتازاً، تمكن ألبون من التأهل ثامناً. لكن ما أثار إعجاب الفريق هو الهدوء الذي أظهره بالرغم من الضغط الناتج عن رفع العلم الأحمر في القسم الأول.

حيث كان ألبون يحتل المركز 20 بعد حذف لفته السريعة الأولى ولم يكن قد تبقى على القسم سوى 3 دقائق، لكنه رغم ذلك نجح بتسجيل سابع أسرع الأزمنة.

"ما أثار إعجابي بشكل خاص هو الهدوء الكامل الذي يتحلى به، بالرغم من العلم الأحمر في القسم الأول وعدم تواجدنا ضمن مركز جيد" قال دايف روبسون مدير قسم أداء المركبة لدى ويليامز.

وأكمل: "قلنا له بأن هناك زحاماً وأنه يخسر ضغط الإطارات. أنا واثق أنها لم تكن الطريقة المثالية لبدء اللفة. لكنها كانت لفة استثنائية، وكل ذلك كان بسبب هدوئه التامّ، عدم قلقه المفرط رغم العلم الأحمر".

وأردف: "لقد كان هادئاً تماماً، ومرتاحاً بشكل كامل، ومسروراً لأنه كان مسيطراً تماماً على الوضع".

وهذا أحد الأمثلة على الطريقة التي يعمل بها ألبون، حيث يقتنص أية فرصة سانحة لتسجيل النقاط، الأمر الذي انعكس إيجاباً على كامل الفريق.

حيث قال روبسون: "إنه يستخلص أقصى قدرات السيارة بكل تأكيد. وذلك عامل مساعد بشكل كبير لأنك إن لم تنجح باستخلاص كامل قدراتها فستنخفض الثقة".

وأكمل: "أعتقد أن هدوءه يعود إلى ثقته وقدرته على استخلاص ذلك من السيارة. بطريقة ما، انتشر ذلك إلى كامل صفوف الفريق في المرآب".

وأردف: "أعتقد أنه حالما تبدأ الثقة بالازدياد، فإنه ينجح باستخلاص المزيد من السيارة. الثقة مطلوبة".

وتابع: "أنا واثق أنكم ستسمعونه أحياناً بشكل غاضب ومنزعج حين تخرج السيارة عن المسار فجأة".

واختتم: "لكنني لا أعتقد أن هذا هو طبعه. في اللحظة التي يعود فيها إلى المرآب ويخلع الخوذة، يعود إلى طبعه الهادئ مجدداً".