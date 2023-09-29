ويليامز: نريد سارجانت على متن السيارة الموسم المقبل
منح جايمس فاولز مدير فريق ويليامز سائقه الناشئ لوغان سارجانت دفعة من الثقة، مشدداً على أن الفريق يريده على متن السيارة خلال موسم 2024 المقبل في الفورمولا واحد.
لم يكن مستقبل سارجانت مع ويليامز واضحاً وذلك على ضوء الحوادث الكثيرة التي ارتكبها الناشئ الأمريكي.
حيث تعرض لحادثة عنيفة في تصفيات وسباق زاندفورت، وارتطم بالحواجز في سنغافورة، علاوة على حادث كبير في القسم الأول من تصفيات اليابان.
وهذه الحوادث المتتالية تأتي في وقت يبدو أن الأمريكي يحقق تقدماً، مع لمحات توحي بقدرته على مجاراة أليكسندر ألبون الموسم المقبل.
ورغم أن حادثة سارجانت الأخيرة دفعت البعض للربط بين مقعده وبين فيليبي دروغوفيتش، ليام لاوسون وميك شوماخر، كبدلاء محتملين، لكن فاولز قلل من كل ذلك.
بدلاً من هذا، تكلم ضمن مقطع فيديو على موقع ويليامز الإلكتروني، أوضح فيه أن الفريق يريد لـ سارجانت تحقيق النجاح، عبر مواصلة العمل معه على هذه المهمة.
فقال: "لدى لوغان هدف واضح جداً وعليه تحقيقه قبل نهاية الموسم، ونحن نعمل معه بشكل متواصل على ذلك".
وأكمل: "هذه هي النقطة الهامة، نحن نعمل معه. نريد له تحقيق النجاح، ونريده على متن السيارة الموسم المقبل، وهذه هي مهمة على عاتقنا نحن كذلك".
وأردف: "أخذنا سائقاً من الفورمولا 2 بشكل مباشر دون أية تحضيرات مناسبة، ووضعناه لمدة يوم ونصف على متن هذه السيارة، وهذا تحدٍ هائل جداً للسائقين الناشئين. ولا نقاش في ذلك".
من جهة أخرى، كشف فاولز أن تحليل البيانات يُظهر أن سارجانت قد حقق تقدماً كبيراً للغاية وهذا ما تريده ويليامز.
فقال: "هناك بعض العلامات الايجابية جداً. بادئ ذي بدء، لوغان لا يمتلك نفس الخصائص الانسيابية للسيارة التي كان يقودها أليكس".
وأكمل: "أكثر من ذلك، بالنظر إلى سوزوكا، نجد أنه نجح ببناء زخم واضح طوال الجولة. وكانت أزمنته تضاهي ما يسجله أليكس بالتوجه للتصفيات، وذلك على حلبة من أصعب الحلبات هذا الموسم".
وتابع: "من الواضح أن التقدم الذي حققه ترافق مع عدة مشاكل وحوادث أخرى أيضاً".
وأردف: "سنواصل العمل مع لوغان والاستثمار به، نريد له تحقيق النجاح. إنه ضمن رحلة معنا هنا في ويليامز".
واختتم: "حتى نصل إلى نقطة في نهاية الطريق نضطر فيها لاتخاذ قرار ما. لكننا ما زلنا بعيدين جداً عن ذلك".
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