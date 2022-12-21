ويليامز: "من غير العادل" الإبقاء على المتطلّعين لمقاعد في الفورمولا واحد "معلّقين"
اعتقدت ويليامز بأنّها لن تكون عادلة في حال أبقت على السائقين الساعين وراء مقعدٍ في الفورمولا واحد لموسم 2023 معلّقين حالما قرّرت منح مقعدها للوغان سارجنت.
كشف يوست كابيتو مدير فريق ويليامز خلال جائزة الولايات المتّحدة الكبرى بأنّ سارجنت سائق الفورمولا 2 سيحصل على مقعد التسابق في الفريق العام المقبل في حال تمكّن من ضمان كامل نقاط رخصة القيادة الخاصة.
وترك ذلك سارجنت أمام ضغط تجاوز عتبة الـ 40 نقطة الضروريّة بالتوجّه إلى جولة أبوظبي الختاميّة في أبوظبي للفورمولا 2، لكنّه حقّق نتيجة كافية ليضمن المركز الرابع في البطولة.
وأتبعت ويليامز ذلك عبر التأكيد بشكلٍ رسمي حصول الأمريكي على مقعد 2023 في اليوم التالي، ليُعوّض نيكولاس لاتيفي المغادر.
وغادر كابيتو دوره لاحقًا، لكنّه شرح في حواره في نهاية الموسم قبل مغادرته تفكير الفريق وراء فكرة الإعلان عن سارجنت.
وقال: "تحدّثنا مع سائقين آخرين كذلك. لذا أعتقد بأنّه من غير العادل أن نعلم ما سنفعله، وأن نقوم مثلًا بترك ميك شوماخر، وأنطونيو جيوفينازي مثلًا معلّقين وينتظران".
وأضاف: "إن كنت تعلم ما ستفعله، فأعتقد بأنّه من العادل إخبارهم بخططك، وإن أخبرتهم بما تُخطّط له، فبوسعك الإعلان عن ذلك بشكلٍ رسمي".
وأردف: "نحن منفتحون ومباشرون كفريق، وصادقون كذلك. إن اتّخذنا قرارًا، فلماذا لا نُعلن عنه؟".
واعترف سارجنت بأنّه شعر بضغطٍ أقلّ من المتوقّع بالتوجّه إلى أبوظبي وهو يعلم ما هو على المحكّ.
وسيُصبح بذلك أوّل سائقٍ أمريكي يحصل على مقعد تسابقٍ دائم في الفورمولا واحد منذ سكوت سبيد في 2007 مع فريق تورو روسو، بينما يُعدّ أليكسندر روسي الأمريكي الأخير الذي شارك في البطولة بعد قيادته لصالح ماروسيا للسباقات الخمسة الأخيرة من موسم 20145.
"فيا" تمنع السائقين من الإدلاء بتصريحات سياسية دون إذن
شتاينر: فرق الفورمولا واحد تعي "المخاطر الكبيرة" للتعاقد مع السائقين الناشئين
أحدث الأخبار
شوماخر وفيتيل يخوضان معاً سباق الأبطال لنسخة 2023
سينضم ميك شوماخر سائق مرسيدس الاحتياطي في الفورمولا واحد إلى سيباستيان فيتيل ضمن فريق ألمانيا، لخوض منافسات نسخة 2023 من سباق الأبطال.
تحليل: كيف أهدرت فيراري أكبر فرصها لإنهاء جفاف ألقابها في الفورمولا واحد
تمكّن شارل لوكلير من بناء أفضليّة 46 نقطة أمام ماكس فيرشتابن بعد ثلاثة سباقات من موسم 2022، ارتفع سقف التوقّعات بشكلٍ كبيرٍ في مارانيللو، لكن سرعان ما تلاشى كلّ ذلك لينتهي بمغادرة ماتيا بينوتو مدير الفريق. لعب ضعف الموثوقيّة، وأخطاء الاستراتيجيّة وأخطاء السائقين دورًا كبيرًا في ذلك في ظلّ مواجهة الفريق لتحدٍ غير متوقّعٍ للتشبّث بالمركز الثاني في بطولة الصانعين.
لوكلير: مرسيدس "ستعود بالتأكيد" للمنافسة على اللقب في موسم 2023 المقبل
يرى شارل لوكلير سائق فيراري بأن مرسيدس "ستعود بالتأكيد" إلى منافسات اللقب خلال موسم 2023 المقبل للفورمولا واحد مع "سيارة قوية جداً"، بعد معاناتها في 2022.
فيا: هيمنة ثلاثة فرق على منافسات اللقب "لم تكن غير متوقعة"
يرى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بأن هيمنة ثلاثة فرق على منافسات لقب الفورمولا واحد في حقبة القوانين التقنية الجديدة، لم تكن بالأمر غير المتوقع.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.