ويليامز: "من غير العادل" الإبقاء على المتطلّعين لمقاعد في الفورمولا واحد "معلّقين"

كشف يوست كابيتو مدير فريق ويليامز خلال جائزة الولايات المتّحدة الكبرى بأنّ سارجنت سائق الفورمولا 2 سيحصل على مقعد التسابق في الفريق العام المقبل في حال تمكّن من ضمان كامل نقاط رخصة القيادة الخاصة.

وترك ذلك سارجنت أمام ضغط تجاوز عتبة الـ 40 نقطة الضروريّة بالتوجّه إلى جولة أبوظبي الختاميّة في أبوظبي للفورمولا 2، لكنّه حقّق نتيجة كافية ليضمن المركز الرابع في البطولة.

وأتبعت ويليامز ذلك عبر التأكيد بشكلٍ رسمي حصول الأمريكي على مقعد 2023 في اليوم التالي، ليُعوّض نيكولاس لاتيفي المغادر.

وغادر كابيتو دوره لاحقًا، لكنّه شرح في حواره في نهاية الموسم قبل مغادرته تفكير الفريق وراء فكرة الإعلان عن سارجنت.

وقال: "تحدّثنا مع سائقين آخرين كذلك. لذا أعتقد بأنّه من غير العادل أن نعلم ما سنفعله، وأن نقوم مثلًا بترك ميك شوماخر، وأنطونيو جيوفينازي مثلًا معلّقين وينتظران".

وأضاف: "إن كنت تعلم ما ستفعله، فأعتقد بأنّه من العادل إخبارهم بخططك، وإن أخبرتهم بما تُخطّط له، فبوسعك الإعلان عن ذلك بشكلٍ رسمي".

وأردف: "نحن منفتحون ومباشرون كفريق، وصادقون كذلك. إن اتّخذنا قرارًا، فلماذا لا نُعلن عنه؟".

واعترف سارجنت بأنّه شعر بضغطٍ أقلّ من المتوقّع بالتوجّه إلى أبوظبي وهو يعلم ما هو على المحكّ.

وسيُصبح بذلك أوّل سائقٍ أمريكي يحصل على مقعد تسابقٍ دائم في الفورمولا واحد منذ سكوت سبيد في 2007 مع فريق تورو روسو، بينما يُعدّ أليكسندر روسي الأمريكي الأخير الذي شارك في البطولة بعد قيادته لصالح ماروسيا للسباقات الخمسة الأخيرة من موسم 20145.