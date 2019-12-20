ويليامز مندهشة من مقاربة راسل في 2019

على خلفية تجارب شتوية كارثية، أمضى الفريق المتمركز في غروف هذا الموسم في مؤخّرة الترتيب على نحوٍ ثابت، إذ كان دومًا متأخّرًا خلف منافسيه، مع تنافس سائقَيه راسل وروبرت كوبتسا عادة بين بعضهما البعض بشكل حصري.

وعلى الرُغم من أنّ كوبتسا كان من استفاد من السباق الفوضوي الممطر في ألمانيا ليسجّل نقطة الفريق اليتيمة هذا الموسم، لكنّ راسل بطل الفورمولا 2 كان هو المعيار للفريق بتفوّقه على زميله البولندي في جميع حصص التصفيات هذا الموسم.

"لقد أثار جورج اندهاشي" قالت ويليامز لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضافت: "ما لم تكن داخل هذا الفريق فإنّك لن تعرف بالفعل مدى صعوبة الوضع الذي واجهناه. جورج تفهّم تمامًا ما كان مُقبلًا عليه وتمكّن من رؤيته بنفسه، لكنّنا حذّرناه بوضوح حيال ماهية الوضع".

وتابعت: "ومنذ البداية تصرّف جورج بطريقة مثالية، لا سيّما وأنّ الوضع كان صعبًا عليه، ألّا يحظى بالسيارة التي كان يأملها. كان من الصعب عليه رؤية منافسيه الصاعدين من الفورمولا 2 في ذات الوقت (لاندو نوريس وألكسندر ألبون) على متن سيارتين أفضل وأكثر تنافسيّة من سيارته".

وأكملت: "إنّه واحد من أولئك السائقين الذين وإذا امتلكوا سيارة تنافسيّة، فإنّه يُشعل المنافسة فعلًا. لقد رأيناه في التصفيات، إذ ربما لا يركّز المتابعون مع ما يقوم به جورج راسل كونه ضمن صفوف ويليامز في مؤخّرة الترتيب، لكنّه يدخل إلى السيارة، ويتجمّع طاقم الفريق حول شاشات التلفاز وهم متحمّسون لمشاهدته".

وأردفت: "إنّه يُشبه نايجل مانسل بعض الشيء، إذ يستخلص كلّ شيء ممكن من السيارة، ونعم قد يكون متأخّرًا بثانية عن المرور إلى القسم الثاني من التصفيات، لكنّه ما يزال يسجّل أزمنة مثيرة للإعجاب. كما أّنّه وبالرُغم من أنّ ذلك هو عامه الأوّل في الفورمولا واحد، فإنّ المعرفة التي يمتلكها عن كيفية عمل سيارة الفورمولا واحد وترجمة ذلك إلى معلومات مفيدة للمهندسين تساعدهم على تطوير السيارة تُعدّ أمرًا مدهشًا كذلك".

واختتمت: "أنا ممتنة للغاية لجورج كونه تمكّن بسرعة كبيرة من فهم دوره الذي يلعبه في الحفاظ على الروح المعنوية للفريق مرتفعة. صحيح يُصيبه الإحباط مثلنا جميعًا، لكنّه يحافظ على رباطة جأشه ويقوم بكل ما يُطلب منه. لكنّه كذلك فاق التوقعات ولعب بالفعل دورًا كبيرًا في الحفاظ على روح الفريق وقيادته بهذه الطريقة".