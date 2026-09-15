ويليامز مرشحة لتحقيق "قفزة هائلة" في جائزة أذربيجان الكبرى مع تحديث كبير
يتوقع خوان بابلو مونتويا أن تحقق ويليامز "قفزة هائلة" إلى الأمام في جائزة أذربيجان الكبرى عندما تقدم حزمة تحديثات كبيرة بسيارة بخصائص ثانية.
ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: سيمون غالاوي
يتوقع سائق الفورمولا 1 السابق خوان بابلو مونتويا أن تحقق ويليامز "قفزة هائلة" إلى الأمام في جائزة أذربيجان الكبرى المقبلة، مع استعداد فريق غروف لتقديم حزمة تحديثات تشتد الحاجة إليها.
وعانت ويليامز من عطلة نهاية أسبوع صعبة أخرى في جائزة إسبانيا الكبرى الافتتاحية على حلبة مادرينغ. وانتهى سباق كارلوس ساينز على أرضه بالانسحاب، بينما أنهى زميله في الفريق أليكس ألبون السباق في المركز الخامس عشر.
وتضيف هذه النتيجة إلى موسم 2026 الصعب بالنسبة إلى ويليامز، التي تحتل حاليًا المركز التاسع في بطولة الصانعين برصيد 11 نقطة، ولا تتقدم سوى على أستون مارتن وكاديلاك.
وقال مونتويا عن جائزة أذربيجان الكبرى خلال البث الذي أعقب السباق عبر "إف 1 تي في": "أريد أن أرى ما الذي ستقدمه ويليامز. أريد أن أرى حجم الخطوة التي ستحققها ويليامز بالفعل. لقد قالوا حتى لكارلوس اليوم: نعتذر عن كل هذا الألم. في العام المقبل، نريد أن نجعلك فخورًا بنا".
ألكسندر ألبون، ويليامز وكارلوس ساينز، ويليامز
الصورة من قبل: صور غيتي
وأضاف: "خطوتهم الكبيرة الأولى في الاتجاه الصحيح ستكون في السباق المقبل. لذلك، سنرى حجم هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح. أعتقد أنها ستكون قفزة هائلة، وهم يستحقونها. لقد كان عامًا صعبًا عليهم".
وكان جايمس فاولز مدير الفريق قد وصف حزمة التحديثات في وقت سابق بأنها سيارة "بي-سبيك (سيارة ثانية)" لجائزة باكو.
حيث صرّح في يوليو الماضي قائلًا: "أفضل طريقة لوصف الأمر لكم هي أنها سيارة بي-سبيك. إنها هيكل جديد، إلى جانب أجزاء أخرى ستأتي معه في الوقت نفسه. سيكون ذلك تحديثًا كبيرًا، هذا صحيح".
وأضاف أن تركيز الفريق لا ينصب فقط على الأداء الذي تأمل التحديثات في تحقيقه، بل أيضًا على استخدام الحزمة كاختبار لأنظمته وعملياته.
فقال: "فيما يتعلق باتجاهنا، علينا كعمل تجاري أن نثبت لأنفسنا أننا قادرون على تنفيذ العمل الهندسي بالمستوى الصحيح من الجودة، وبناء سيارة بالمستوى الصحيح من الجودة خلال الموسم، وهو ما يعادل عمليًا قيادة الطائرة وإعادة بنائها في الوقت نفسه. علينا أن نثبت لأنفسنا أننا تغيرنا عما كنا عليه قبل ثلاث سنوات، وأن لدينا هذه القدرة. ونحن حاليًا نسير وفق الخطة لتحقيق ذلك".
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