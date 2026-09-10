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ويليامز: مادرينغ حلبة تلحق أضرارًا جسيمة بالسيارات

صرّح جايمس فاولز مدير فريق ويليامز بأن حلبة مادرينغ الجديدة ستشكل تحديًا استثنائيًا لسيارات الفورمولا 1.

منشور:
اختبارات مادرينغ

اختبارات مادرينغ

خلال اختبارات الفورمولا 3 التي استمرت يومين، رُفع العلم الأحمر 19 مرة، كما تعرضت ثلاثة هياكل وست وحدات من نظام التعليق للكسر. وقد أثارت هذه البيانات، التي جُمعت قبل أن تخرج سيارة فورمولا 1 واحدة إلى الحلبة، قلقًا بالغًا بين الفرق.

وقد أوضح فاولز إن المتطلبات التقنية للحلبة فاجأتهم عندما حللوا البيانات، قائلًا: "لقد فوجئنا إلى حد كبير بمستوى قوة الجاذبية التي تتعرض لها السيارات باستمرار في المنعطفات المائلة".

وأضاف: "يستمر تأثير قوة الجاذبية لنحو أربع ثوانٍ ونصف.وهذا سيضع ضغطًا شديدًا على السيارة وعلى أنظمتها الموجودة على متنها. ويُثير مقطع "لا مونومينتال" القلق بشكل خاص، فلا توجد حلبة أخرى تشبهه على روزنامة الفورمولا 1 الحالية".

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وتابع: "وبغض النظر عن مستويات خبرة سائقي الفورمولا 3، وأيًا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، فإن مادرينغ حلبة تلحق أضرارًا جسيمة بالسيارات. ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تعامل سيارات الفورمولا 1 الأثقل والأسرع بكثير مع ظروف هذه الحلبة".

وليس فاولز وحده من يشعر بالقلق. فبعد حصة تصفيات مونزا، وصف ماكس فيرستابن سيارة آر بي22 بأنها "مصنوعة من الورق"، مشيرًا إلى أن أجزاء سيارة ريد بُل كانت تتعرض باستمرار للكسر أو الأعطال.

وبينما يدور جدل حول الفرق التي قد تستفيد من تصميم الحلبة الذي يضم 22 منعطفًا، أثارت تصريحات فاولز تساؤلًا حول ما إذا كانت السيارات ستكون قادرة على إكمال السباق في ظل هذه الظروف.

كما أقر الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، باستمرار أعمال التحضير في الحلبة خلال تصريح أدلى به في مونزا، قائلًا: "الأمور ليست مثالية، لكن هناك دائمًا مجال للتحسين". وستكشف التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة عن تأثير الحلبة على سيارات الفورمولا 1.

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