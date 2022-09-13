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ويليامز: "ليس لدى دي فريز ما يثبته أكثر من ذلك" ضمن سعيه لتأمين مقعد لموسم 2023

قال يوست كابيتو مدير فريق ويليامز أنه ليس لدى نيك دي فريز "ما يثبته أكثر من ذلك" ضمن سعيه لتأمين مقعد لموسم 2023 في الفورمولا واحد، مشيراً إلى أن الكرة الآن في ملعب الهولندي.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
ويليامز: "ليس لدى دي فريز ما يثبته أكثر من ذلك" ضمن سعيه لتأمين مقعد لموسم 2023

تم استدعاء دي فريز كي يقود بديلاً عن أليكسندر ألبون الذي اضطر للخضوع إلى عملية استئصال الزائدة الدودية، مباشرة قبل التجارب الحرة الثالثة لجولة إيطاليا.

وسرعان ما أثار بطل الفورمولا 2 السابق وبطل الفورمولا إي، الإعجاب في مونزا، حيث تفوق على زميله نيكولاس لاتيفي مباشرة، لينطلق ثامناً مستفيداً من عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق الكثيرة.

وقدم دي فريز أداءً خاليَ الأخطاء ونجح بالحفاظ على مركزه بين سيارات الوسط، وصد هجمات المنافسين لينهي السباق تاسعاً، محرزاً نقطتين ثمينتين لفريق ويليامز.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان لدى دي فريز ما يثبته أكثر من ذلك لنيل المقعد الموسم المقبل، رد كابيتو: "كلا، ليس لديه ما يثبته أكثر من ذلك. لديه التزامات أخرى كذلك أليس هذا صحيحاً؟".

وتابع: "قام بعمل ممتاز، تقييمي له مرتفع جداً. من الصعب قيادة السيارة ضمن سباق لساعتين وكذلك إكمال التصفيات من دون أي خطأ".

وأردف: "كان عليه الدفاع والهجوم خلال السباق. تجاوزته سيارات المقدمة ولم يرتكب أي خطأ، من ثم دخل منصة الصيانة بنجاح أيضاً، جميعها أمور معقدة، لكنه قام بعمل رائع".

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من جهة أخرى، أشار كابيتو إلى أن الكرة الآن في ملعب دي فريز صاحب الـ 27 عاماً، حيال قرار المشاركة مع الفريق لموسم 2023.

لكن مع تواجد مقعد ألبين الشاغر كذلك، فلا يمكن تأكيد خطوة الهولندي التالية.

وكان دي فريز قد صرح مازحاً بأنه "بحاجة لتحضير ملف عرض ’باور بوينت’ تقديمي" لعرض خدماته!

ويربطه حالياً عقد مع تويوتا ضمن بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" كسائق احتياطي مع إمكانية التجديد للموسم المقبل، بينما هناك تكهنات تربطه بانتقال محتمل إلى مازيراتي خاصة وأن فريقه مرسيدس سينسحب من بطولة الفورمولا إي الكهربائية.

وهناك احتمال لاستدعائه كي يشارك في جائزة سنغافورة الكبرى في حال لم يكن ألبون قد تعافى بالكامل من عمليته الجراحية.

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